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Партия оборудования и техники передана военнослужащим в Самарской области - РИА Новости, 30.07.2026
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21:34 30.07.2026
Партия оборудования и техники передана военнослужащим в Самарской области

Партия нового оборудования и техники передана военнослужащим в Самарской области

© Пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Партия современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники и чехлы для аптечек передана в четверг военнослужащим от правительства Самарской области, сообщает пресс-служба регправительства.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поблагодарил защитников Родины и подчеркнул, что регион продолжит системно поддерживать военнослужащих и их семьи.
Он также вручил награды личному составу отряда противодействия беспилотным системам, который обеспечивает безопасность критически важной инфраструктуры региона.
Федорищев отметил, что отряд создан из числа резервистов, его формирование продолжается.
«
"В ближайшие дни проведем ротацию личного состава мобильных огневых групп. Уверен, что резервисты, которые заступают на дежурство, выполнят все поставленные задачи", — приводит пресс-служба слова губернатора.
 
Самарская областьВячеслав Федорищев
 
 
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