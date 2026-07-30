Партия оборудования и техники передана военнослужащим в Самарской области

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Партия современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники и чехлы для аптечек передана в четверг военнослужащим от правительства Самарской области, сообщает пресс-служба регправительства.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поблагодарил защитников Родины и подчеркнул, что регион продолжит системно поддерживать военнослужащих и их семьи.
Он также вручил награды личному составу отряда противодействия беспилотным системам, который обеспечивает безопасность критически важной инфраструктуры региона.
Федорищев отметил, что отряд создан из числа резервистов, его формирование продолжается.
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"В ближайшие дни проведем ротацию личного состава мобильных огневых групп. Уверен, что резервисты, которые заступают на дежурство, выполнят все поставленные задачи", — приводит пресс-служба слова губернатора.