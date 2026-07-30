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Умер звукооператор Ильнар Фазулов - РИА Новости, 30.07.2026
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17:31 30.07.2026
Умер звукооператор Ильнар Фазулов

РИА Новости: звукооператор Ильнар Фазулов умер от онкологического заболевания

© Фото : соцсети Ильнара ФазуловаИльнар Фазулов
Ильнар Фазулов - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : соцсети Ильнара Фазулова
Ильнар Фазулов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Известный звукооператор Ильнар Фазулов умер в возрасте 39 лет от онкологического заболевания.
  • Фазулова похоронили 29 июля в Набережных Челнах.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Известный звукооператор Ильнар Фазулов, работавший со многими татарскими артистами, скончался в возрасте 39 лет от онкологического заболевания, сообщили РИА Новости в окружении артиста.
«
"Ильнар умер от онкологии, нам очень жаль", - сказала собеседница агентства.
В окружении добавили, что Фазулова похоронили 29 июля в Набережных Челнах.
Фазулов родился в 1987 году в Набережных Челнах. Он был бессменым звукооператором заслуженной артистки Башкортостана Гульназ Асаевой, а также сотрудничал со многими исполнителями башкирской и татарской эстрады.
 
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