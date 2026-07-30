Умер звукооператор Ильнар Фазулов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Известный звукооператор Ильнар Фазулов умер в возрасте 39 лет от онкологического заболевания.
- Фазулова похоронили 29 июля в Набережных Челнах.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Известный звукооператор Ильнар Фазулов, работавший со многими татарскими артистами, скончался в возрасте 39 лет от онкологического заболевания, сообщили РИА Новости в окружении артиста.
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"Ильнар умер от онкологии, нам очень жаль", - сказала собеседница агентства.
В окружении добавили, что Фазулова похоронили 29 июля в Набережных Челнах.
Фазулов родился в 1987 году в Набережных Челнах. Он был бессменым звукооператором заслуженной артистки Башкортостана Гульназ Асаевой, а также сотрудничал со многими исполнителями башкирской и татарской эстрады.