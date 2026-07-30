ФАС выявила сговор при строительстве мусорных полигонов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федеральная антимонопольная служба России раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на сумму 14,9 миллиарда рублей.
- Антиконкурентное соглашение ограничило конкуренцию и создало предпосылки неэффективного расходования бюджетных средств.
- В сговоре подозреваются ООО "СК „Гидрокор“", ООО "Республиканский экологический оператор" и другие хозяйствующие субъекты и органы власти.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на сумму 14,9 миллиарда рублей, сообщила служба.
"ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на сумму 14,9 миллиарда рублей. Антиконкурентное соглашение ограничило конкуренцию и создало предпосылки неэффективного расходования бюджетных средств на инфраструктурные проекты", - говорится в сообщении.
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Служба установила нарушение антимонопольного законодательства в действиях ООО "СК "Гидрокор", ООО "Республиканский экологический оператор", а также других хозяйствующих субъектов и органов власти. Соглашение действовало с 2021 года.
Уточняется, что ФАС выявила сговор при организации и проведении конкурсов на выполнение проектно-изыскательских и строительных работ, в том числе при заключении соглашений власти и бизнеса по строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов по утилизации твердых коммунальных отходов.
"Схема антиконкурентного соглашения включала использование концессионной модели как инструмента обхода требований Закона о контрактной системе, финансирование концессионных объектов за счет бюджетных средств без привлечения внебюджетных источников, установление необоснованных барьеров для других участников рынка из-за распределения подрядных обязательств", - объяснили в службе.
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