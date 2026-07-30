ФАС выявила сговор при строительстве мусорных полигонов

Уточняется, что ФАС выявила сговор при организации и проведении конкурсов на выполнение проектно-изыскательских и строительных работ, в том числе при заключении соглашений власти и бизнеса по строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов по утилизации твердых коммунальных отходов.