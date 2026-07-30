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Украина получила от ЕС 3,47 миллиарда евро - РИА Новости, 30.07.2026
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13:52 30.07.2026
Украина получила от ЕС 3,47 миллиарда евро

Корецкий: Украина получила от ЕС 3,47 миллиарда евро

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина получила 3,47 миллиарда евро в рамках очередного транша от Евросоюза.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Украинский премьер Сергей Корецкий заявил, что Украина получила 3,47 миллиарда евро в рамках очередного транша от Евросоюза, которые пойдут на усиление обороны и "первоочередные нужды".
"Получили очередной транш 3,47 миллиарда евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan. Эти средства будут направлены на усиление обороны и финансирование первоочередных нужд. Всего в 2026 году в рамках этого механизма предусмотрено 45 миллиарда евро для Украины", - написал Корецкий в своем Telegram-канале.
В июне Совет ЕС сообщил, что Украина получила первый транш бюджетной помощи в размере 3,2 миллиарда евро. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ближайшее время из пакета на 6 миллиардов евро начнутся выплаты Украине на производство БПЛА.
Согласованный ранее кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей: 30 миллиардов выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд Украины, еще 60 миллиардов отдельно выделены на военные расходы и развитие оборонной промышленности.
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