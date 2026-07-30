Украина получила от ЕС 3,47 миллиарда евро

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Украинский премьер Сергей Корецкий заявил, что Украина получила 3,47 миллиарда евро в рамках очередного транша от Евросоюза, которые пойдут на усиление обороны и "первоочередные нужды".

Согласованный ранее кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей: 30 миллиардов выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд Украины, еще 60 миллиардов отдельно выделены на военные расходы и развитие оборонной промышленности.