Украина получила от ЕС 3,47 миллиарда евро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина получила 3,47 миллиарда евро в рамках очередного транша от Евросоюза.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Украинский премьер Сергей Корецкий заявил, что Украина получила 3,47 миллиарда евро в рамках очередного транша от Евросоюза, которые пойдут на усиление обороны и "первоочередные нужды".
"Получили очередной транш 3,47 миллиарда евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan. Эти средства будут направлены на усиление обороны и финансирование первоочередных нужд. Всего в 2026 году в рамках этого механизма предусмотрено 45 миллиарда евро для Украины", - написал Корецкий в своем Telegram-канале.
В июне Совет ЕС сообщил, что Украина получила первый транш бюджетной помощи в размере 3,2 миллиарда евро. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ближайшее время из пакета на 6 миллиардов евро начнутся выплаты Украине на производство БПЛА.
Согласованный ранее кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей: 30 миллиардов выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд Украины, еще 60 миллиардов отдельно выделены на военные расходы и развитие оборонной промышленности.