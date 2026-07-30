Euroclear обжаловал взыскание 32 миллиардов рублей в пользу УК "Первая"

Краткий пересказ от РИА ИИ Euroclear Bank подал кассационную жалобу на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который взыскал с банка порядка 32 миллиардов рублей по иску АО «Управляющая компания „Первая“».

Истец требовал взыскать убытки в размере накопленного дохода по замороженным из-за международных санкций бумагам, недополученного дохода от реинвестирования и вознаграждения за управление активами.

Апелляционный суд удовлетворил иск частично и взыскал с Euroclear доход по бумагам и упущенную выгоду в виде недополученного дохода от реинвестирования, а также вознаграждение истца за управление активами.

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Euroclear Bank подал кассационную жалобу на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который в мае по иску АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") взыскал с бельгийского банка порядка 32 миллиардов рублей.

Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, кассационная жалоба 29 июля поступила в первую инстанцию - арбитражный суд Москвы . Она вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа.

В иске заявлены требования о взыскании убытков в размере накопленного дохода (дивиденды, купонный доход, выплаты в результате частичного или полного погашения бумаг) по замороженным ответчиком из-за международных санкций бумагам, принадлежащим клиентам истца, недополученного дохода от реинвестирования этих доходов и недополученного вознаграждения самого истца как доверительного управляющего.

Апелляционный суд рассматривал дело по правилам первой инстанции и удовлетворил иск частично. Истец просил взыскать порядка 34,4 миллиарда рублей.

Суд взыскал с Euroclear доход по бумагам – свыше 300,4 миллиона долларов и более 31,9 миллиона евро, а также менее существенные суммы в валютах Австралии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Гонконга, Японии, Норвегии, Дании и Швеции.

Суд также взыскал с ответчика упущенную выгоду в виде недополученного дохода от реинвестирования в размере около 86,8 миллиона долларов.

Кроме того, взыскано около 983 миллионов рублей и около 3,6 миллиона долларов вознаграждения истца за управление активами.

В сумме по курсу на день вынесения постановления это было около 32 миллиардов рублей.

В мае 2025 года арбитражный суд Москвы удовлетворил этот иск УК "Первая" частично, взыскав с Euroclear в общей сложности около 15,8 миллиарда рублей.

Апелляционный суд, рассматривая жалобы истца и ответчика на это решение, пришел к выводу, что оно было вынесено с процессуальными нарушениями. В связи с этим апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции. На заседании в марте истец увеличил сумму иска примерно с 19 миллиардов до 34,4 миллиарда рублей.