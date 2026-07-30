Адвокат оценила возможность изъятия властями Эстонии собора в Таллине

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МВД Эстонии Таро предложил расторгнуть договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского между властями Таллина и Эстонской православной христианской церковью.

Адвокат Елизавета Меткина считает, что эстонским властям будет непросто в одностороннем порядке разорвать договор аренды собора или использовать его для других целей.

Для сноса собора потребуется соблюдение целого комплекса административных процедур, проведение экспертиз и получение разрешений, а также необходимо будет доказать, что такая мера законна, объективно необходима и соразмерна.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Властям Эстонии, заявляющим о возможном изъятии у местной православной общины кафедрального собора Александра Невского в центре Таллина, может не хватить для этого правовых оснований, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости занимающаяся международным правом адвокат Московской коллегии адвокатов "Миронов и партнеры" Елизавета Меткина.

Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что глава МВД Эстонии Игорь Таро предложил расторгнуть заключенный между властями Таллина и Эстонской православной христианской церковью (ЭПХЦ) договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского – кафедрального (главного) храма ЭПХЦ. Телерадиокомпания также отмечала, что будущее собора находится под вопросом, в эстонском обществе якобы прозвучали предложения продать объект, перенести его, превратить в музей или даже снести.

Однако, по словам Меткиной, эстонским властям будет не так просто разорвать в одностороннем порядке заключенный с ЭПХЦ договор аренды собора верующими или использовать его для других целей. "Любое вмешательство в судьбу такого объекта должно осуществляться исключительно в рамках закона. Если собор обладает статусом объекта культурного наследия, его (гипотетический - ред.) демонтаж потребует соблюдения целого комплекса административных процедур, проведения необходимых экспертиз и получения разрешений уполномоченных органов", - пояснила Меткина.

Кроме того, отметила она, государству придется доказать, что столь радикальная мера, как снос исторического здания, является законной, объективно необходимой и соразмерной. Одних лишь политических соображений для этого явно недостаточно, подчеркнула собеседница агентства. "Даже если власти Эстонии примут решение о прекращении аренды, это автоматически не дает права ни на изъятие, ни тем более на снос собора", - сказала адвокат. Меткина также напомнила, что в случае судебных споров будут оцениваться неприкосновенность собственности, свобода вероисповедания и гарантия сохранения культурного наследия.

Пятиглавый храм на 1,5 тысячи человек построен в Вышгороде в исторической части Таллина по образцу московских и ярославских церквей XVII века. Он был освящен в 1900 году в память о спасении императора Александра III в железнодорожной катастрофе 1888 года. В межвоенное время парламент Эстонии обсуждал предложение о сносе храма, но эти намерения вызвали протест православных верующих и проект не был одобрен. В 1995 году собор внесли в регистр памятников культуры Эстонии как исторический памятник.

В июне государственный суд в республике признал законными и оставил без изменений поправки к закону о церквях, вынуждающие ЭПХЦ порвать каноническую связь с РПЦ. Поправки, якобы призванные "пресечь распространение враждебного влияния", по мнению суда, конституционны и "не повлекут за собой принудительное прекращение деятельности религиозных объединений".