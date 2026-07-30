Рейтинг@Mail.ru
Адвокат оценила возможность изъятия властями Эстонии собора в Таллине - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:41 30.07.2026
Адвокат оценила возможность изъятия властями Эстонии собора в Таллине

Меткина: властям Эстонии может не хватить оснований отнять собор в Таллине

© РИА Новости / Фред Гринберг | Перейти в медиабанкСобор Александра Невского в Таллине
Собор Александра Невского в Таллине - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в медиабанк
Собор Александра Невского в Таллине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МВД Эстонии Таро предложил расторгнуть договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского между властями Таллина и Эстонской православной христианской церковью.
  • Адвокат Елизавета Меткина считает, что эстонским властям будет непросто в одностороннем порядке разорвать договор аренды собора или использовать его для других целей.
  • Для сноса собора потребуется соблюдение целого комплекса административных процедур, проведение экспертиз и получение разрешений, а также необходимо будет доказать, что такая мера законна, объективно необходима и соразмерна.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Властям Эстонии, заявляющим о возможном изъятии у местной православной общины кафедрального собора Александра Невского в центре Таллина, может не хватить для этого правовых оснований, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости занимающаяся международным правом адвокат Московской коллегии адвокатов "Миронов и партнеры" Елизавета Меткина.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что глава МВД Эстонии Игорь Таро предложил расторгнуть заключенный между властями Таллина и Эстонской православной христианской церковью (ЭПХЦ) договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского – кафедрального (главного) храма ЭПХЦ. Телерадиокомпания также отмечала, что будущее собора находится под вопросом, в эстонском обществе якобы прозвучали предложения продать объект, перенести его, превратить в музей или даже снести.
Однако, по словам Меткиной, эстонским властям будет не так просто разорвать в одностороннем порядке заключенный с ЭПХЦ договор аренды собора верующими или использовать его для других целей. "Любое вмешательство в судьбу такого объекта должно осуществляться исключительно в рамках закона. Если собор обладает статусом объекта культурного наследия, его (гипотетический - ред.) демонтаж потребует соблюдения целого комплекса административных процедур, проведения необходимых экспертиз и получения разрешений уполномоченных органов", - пояснила Меткина.
Кроме того, отметила она, государству придется доказать, что столь радикальная мера, как снос исторического здания, является законной, объективно необходимой и соразмерной. Одних лишь политических соображений для этого явно недостаточно, подчеркнула собеседница агентства. "Даже если власти Эстонии примут решение о прекращении аренды, это автоматически не дает права ни на изъятие, ни тем более на снос собора", - сказала адвокат. Меткина также напомнила, что в случае судебных споров будут оцениваться неприкосновенность собственности, свобода вероисповедания и гарантия сохранения культурного наследия.
Пятиглавый храм на 1,5 тысячи человек построен в Вышгороде в исторической части Таллина по образцу московских и ярославских церквей XVII века. Он был освящен в 1900 году в память о спасении императора Александра III в железнодорожной катастрофе 1888 года. В межвоенное время парламент Эстонии обсуждал предложение о сносе храма, но эти намерения вызвали протест православных верующих и проект не был одобрен. В 1995 году собор внесли в регистр памятников культуры Эстонии как исторический памятник.
В июне государственный суд в республике признал законными и оставил без изменений поправки к закону о церквях, вынуждающие ЭПХЦ порвать каноническую связь с РПЦ. Поправки, якобы призванные "пресечь распространение враждебного влияния", по мнению суда, конституционны и "не повлекут за собой принудительное прекращение деятельности религиозных объединений".
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро после этого заявил, что ЭПХЦ должна прекратить существующие отношения с РПЦ. Позже МВД Эстонии напомнило, что организации обязаны до 28 декабря 2026 года привести свои уставы, руководство и деятельность в соответствие с новыми требованиями, а в случае отказа их выполнять министр внутренних дел Эстонии сможет обратиться в суд с ходатайством о принудительном прекращении деятельности религиозного объединения.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Эстонская церковь может обратиться в ЕСПЧ из-за решения суда по РПЦ
9 июня, 13:32
 
РелигияВ миреЭстонияТаллинАлександр НевскийАлександр IРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала