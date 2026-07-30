ЕС внес поправки в план реформ для получения Киевом кредитных средств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз внес поправки в украинский план реформ, необходимых для получения Киевом кредитных средств.
- Макрофинансовая помощь Украине на 2026 год от ЕС составит 8,35 миллиарда евро и будет выплачиваться несколькими траншами при условии выполнения ряда требований, включая отмену налоговых льгот на посылки из-за границы и принятие закона о налогообложении цифровых платформ.
- Для получения финансирования Украина должна провести реформы по укреплению верховенства права и по борьбе с коррупцией.
БРЮССЕЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Евросоюз внес поправки в украинский план реформ, необходимых для получения Киевом кредитных средств, чтобы отразить ранее согласованные 8,3 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета ЕС.
В мае украинский парламент ратифицировал меморандум с Евросоюзом о выделении Киеву 90 миллиардов евро кредита, в котором, в частности, предусмотрен ряд условий для выделения макрофинансовой помощи. Согласно тексту соглашения, макрофинансовая помощь Украине на 2026 год от ЕС составит 8,35 миллиарда евро и будет выплачиваться несколькими траншами. Среди условий для их получения – отмена налоговых льгот на посылки из-за границы и принятие закона о налогообложении цифровых платформ.
"Сегодня Совет ЕС принял решение о внесении поправок в "Украинский фонд" и связанный с ним "Украинский план"... Внесенные поправки отражают дополнительные 8,3 миллиарда евро финансирования на 2026 год, предоставляемые через "Кредит на поддержку Украины", согласованного Европейским парламента и Советом ЕС в феврале этого года", - сказано в заявлении Совета ЕС.
Отмечается, что в документ также добавлено, что Украина должна провести реформы по укреплению верховенства права и по борьбе с коррупцией для получения финансирования.
Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщал, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы. ЕС в декабре решил предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Киев должен будет вернуть эти деньги в том случае, если Россия выплатит репарации.