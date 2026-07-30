ЕС внес поправки в план реформ для получения Киевом кредитных средств

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз внес поправки в украинский план реформ, необходимых для получения Киевом кредитных средств.

Макрофинансовая помощь Украине на 2026 год от ЕС составит 8,35 миллиарда евро и будет выплачиваться несколькими траншами при условии выполнения ряда требований, включая отмену налоговых льгот на посылки из-за границы и принятие закона о налогообложении цифровых платформ.

Для получения финансирования Украина должна провести реформы по укреплению верховенства права и по борьбе с коррупцией.

БРЮССЕЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Евросоюз внес поправки в украинский план реформ, необходимых для получения Киевом кредитных средств, чтобы отразить ранее согласованные 8,3 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета ЕС.

В мае украинский парламент ратифицировал меморандум с Евросоюзом о выделении Киеву 90 миллиардов евро кредита, в котором, в частности, предусмотрен ряд условий для выделения макрофинансовой помощи. Согласно тексту соглашения, макрофинансовая помощь Украине на 2026 год от ЕС составит 8,35 миллиарда евро и будет выплачиваться несколькими траншами. Среди условий для их получения – отмена налоговых льгот на посылки из-за границы и принятие закона о налогообложении цифровых платформ.

"Сегодня Совет ЕС принял решение о внесении поправок в "Украинский фонд" и связанный с ним "Украинский план"... Внесенные поправки отражают дополнительные 8,3 миллиарда евро финансирования на 2026 год, предоставляемые через "Кредит на поддержку Украины", согласованного Европейским парламента и Советом ЕС в феврале этого года", - сказано в заявлении Совета ЕС.

Отмечается, что в документ также добавлено, что Украина должна провести реформы по укреплению верховенства права и по борьбе с коррупцией для получения финансирования.