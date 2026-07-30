Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

ЕС ввел санкции против компании Черезова за неделю до покушения на него

Краткий пересказ от РИА ИИ ЕС включил компанию-производителя дронов "Русская лаборатория воздушного транспорта" в санкционный список менее чем за неделю до покушения на ее руководителя Андрея Черезова.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Компания-производитель дронов "Русская лаборатория воздушного транспорта", на руководителя которой в среду в Туле было совершено покушение, была включена Евросоюзом в санкционный список менее чем за неделю до покушения, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В среду пресс-служба СУСК России по Тульской области сообщила о том, что на улице Михеева неизвестный пытался застрелить бизнесмена в подъезде дома в Туле, он госпитализирован. Позже в пресс-службе компании производителя БПЛА "Овод" рассказали РИА Новости, что в результате покушения был ранен Андрей Черезов - главный конструктор и разработчик FPV-дронов семейства "Овод". Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные.

В решении Совета ЕС, принятом 23 июля и опубликованном 24 июля, указывается, что компания "Русская лаборатория воздушного транспорта" производит беспилотники "Овод", которые были применены в ходе спецоперации. Всего в 21-й пакет санкций вошли 48 физических лиц и 170 организаций.