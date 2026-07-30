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ЕС ввел санкции против компании Черезова за неделю до покушения на него - РИА Новости, 30.07.2026
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12:11 30.07.2026 (обновлено: 12:12 30.07.2026)
ЕС ввел санкции против компании Черезова за неделю до покушения на него

ЕС ввел санкции против компании Черезова за неделю до покушения на него в Туле

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС включил компанию-производителя дронов "Русская лаборатория воздушного транспорта" в санкционный список менее чем за неделю до покушения на ее руководителя Андрея Черезова.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Компания-производитель дронов "Русская лаборатория воздушного транспорта", на руководителя которой в среду в Туле было совершено покушение, была включена Евросоюзом в санкционный список менее чем за неделю до покушения, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В среду пресс-служба СУСК России по Тульской области сообщила о том, что на улице Михеева неизвестный пытался застрелить бизнесмена в подъезде дома в Туле, он госпитализирован. Позже в пресс-службе компании производителя БПЛА "Овод" рассказали РИА Новости, что в результате покушения был ранен Андрей Черезов - главный конструктор и разработчик FPV-дронов семейства "Овод". Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные.
В решении Совета ЕС, принятом 23 июля и опубликованном 24 июля, указывается, что компания "Русская лаборатория воздушного транспорта" производит беспилотники "Овод", которые были применены в ходе спецоперации. Всего в 21-й пакет санкций вошли 48 физических лиц и 170 организаций.
Кроме того, как сообщало агентство ранее, сам Черезов числится в базе данных скандального украинского сайта "Миротворец".
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РоссияТульская областьТулаАндрей ЧерезовЕвросоюзПроисшествия
 
 
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