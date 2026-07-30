Медведев рассказал об обращениях молодежи в Народную программу ЕР

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 30 тысяч обращений от молодежи поступило в Народную программу партии "Единая Россия".

Медведев подчеркнул, что инициативы должны быть конкретными и четко выверенными, чтобы войти в новую Народную программу.

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Более 30 тысяч обращений от молодежи поступило в Народную программу партии "Единая Россия", заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".

"Было получено, как меня вот проинформировали, более 30 тысяч обращений от молодежи (в Народную программу. — Прим. ред.). Они касаются самых разных сфер. <...> В любом случае это будет проанализировано. Я надеюсь, что лучшие из молодежных инициатив должны войти в новую Народную программу", — сказал Медведев в ходе форума.

Он подчеркнул, что эти инициативы должны быть конкретными и четко выверенными.