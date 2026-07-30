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Медведев рассказал об обращениях молодежи в Народную программу ЕР - РИА Новости, 30.07.2026
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14:58 30.07.2026 (обновлено: 20:30 30.07.2026)
Медведев рассказал об обращениях молодежи в Народную программу ЕР

Медведев: более 30 тыс. обращений от молодежи поступило в Народную программу ЕР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства партии с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск"
Председатель Единой России Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства партии с участниками молодежного палаточного форума Гвардейск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства партии с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 30 тысяч обращений от молодежи поступило в Народную программу партии "Единая Россия".
  • Медведев подчеркнул, что инициативы должны быть конкретными и четко выверенными, чтобы войти в новую Народную программу.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Более 30 тысяч обращений от молодежи поступило в Народную программу партии "Единая Россия", заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
"Было получено, как меня вот проинформировали, более 30 тысяч обращений от молодежи (в Народную программу. — Прим. ред.). Они касаются самых разных сфер. <...> В любом случае это будет проанализировано. Я надеюсь, что лучшие из молодежных инициатив должны войти в новую Народную программу", — сказал Медведев в ходе форума.
Он подчеркнул, что эти инициативы должны быть конкретными и четко выверенными.
"Это должны быть именно вполне конкретные идеи. Надеюсь, что так и будет: они станут частью государственных программ, потом принесут результаты", — добавил Медведев.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства Единой России с участниками молодежного палаточного форума Гвардейск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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