Медведев рассказал об обращениях молодежи в Народную программу ЕР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 30 тысяч обращений от молодежи поступило в Народную программу партии "Единая Россия".
- Медведев подчеркнул, что инициативы должны быть конкретными и четко выверенными, чтобы войти в новую Народную программу.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Более 30 тысяч обращений от молодежи поступило в Народную программу партии "Единая Россия", заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
"Было получено, как меня вот проинформировали, более 30 тысяч обращений от молодежи (в Народную программу. — Прим. ред.). Они касаются самых разных сфер. <...> В любом случае это будет проанализировано. Я надеюсь, что лучшие из молодежных инициатив должны войти в новую Народную программу", — сказал Медведев в ходе форума.
Он подчеркнул, что эти инициативы должны быть конкретными и четко выверенными.
"Это должны быть именно вполне конкретные идеи. Надеюсь, что так и будет: они станут частью государственных программ, потом принесут результаты", — добавил Медведев.