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Эксперт рассказал, каких абитуриентов ждут ведущие российские вузы - РИА Новости, 30.07.2026
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18:00 30.07.2026
Эксперт рассказал, каких абитуриентов ждут ведущие российские вузы

Лихолип: высокий балл ЕГЭ не гарантирует поступление в вузы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в Москве
Сдача ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высокий балл ЕГЭ не гарантирует поступление в ведущие российские вузы, которые ищут людей с потенциалом к развитию и нестандартным мышлением.
  • Олимпиады и интеллектуальные состязания — надежный способ продемонстрировать потенциал, поэтому университеты высоко ценят олимпиадные достижения.
  • Участие в олимпиадах, конкурсах и проектных интенсивах может дать абитуриентам конкурентное преимущество при поступлении.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Высокий балл ЕГЭ не гарантирует поступление, ведущие российские вузы ищут не просто хорошо подготовленных выпускников, а людей с потенциалом к развитию и нестандартным мышлением, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора Фонда развития физтех-школ, генеральный директор ООО "Наука в регионы" Матвей Лихолип.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором один из абитуриентов Финансового университета рассказал, что выпускник, набравший суммарно 310 баллов, находится на 93-м месте в конкурсных списках и может не пройти на бюджет. Ректор вуза Станислав Прокофьев тогда сообщил РИА Новости, что Финансовый университет предоставит грант, полностью покрывающий стоимость обучения на бакалавриате, абитуриентам, которые набрали более 300 баллов, но не поступили в рамках контрольных цифр приема.
"В 2026 году даже результаты на уровне 240–290 баллов не всегда позволяют пройти в престижные университеты. Ситуация, когда высокий балл ЕГЭ не гарантирует поступление, - не ошибка системы, а ее особенность. Ведущие вузы ищут не просто хорошо подготовленных выпускников, а людей с потенциалом к развитию и нестандартным мышлением. Олимпиады и интеллектуальные состязания сегодня - самый надежный способ продемонстрировать этот потенциал", - сказал Лихолип.
Он отметил, что олимпиады проверяют способность решать задачи, которых ученик раньше не видел. Именно поэтому университеты так высоко ценят олимпиадные достижения, готовы давать за них дополнительные баллы и даже зачислять без вступительных испытаний.
"Олимпиадники создают отдельный приоритетный путь поступления, и даже высокобалльные результаты ЕГЭ не всегда позволяют занять первые позиции в рейтинге. На некоторых программах олимпиадники могут занимать все бюджетные места", - подчеркнул Лихолип.
Эксперт посоветовал будущим абитуриентам участвовать в олимпиадах, конкурсах и проектных интенсивах, чтобы получить конкурентное преимущество, которое может оказаться решающим.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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