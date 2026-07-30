Эксперт оценил возможность ужесточения ограничений в отношении Telegram

Краткий пересказ от РИА ИИ Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов.

По мнению IT-эксперта Владимира Зыкова, для ужесточения ограничений в отношении мессенджера Telegram потребуются отдельные решения.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Внесение основателя Telegram Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга не влечет за собой автоматического ужесточения ограничений в отношении мессенджера в России, для этого потребуются отдельные решения, полагает IT-эксперт Владимир Зыков.

В четверг Росфинмониторинг внес Дурова* в перечень экстремистов и террористов.

Эксперт подчеркнул, что внесение Дурова* в перечень как физического лица не создает ограничений для мессенджера автоматически.

"Ужесточения возможны, но каждое из них потребует отдельного решения. Самый серьезный вариант - отдельное судебное решение в отношении Telegram или связанной организации. Только тогда ситуация для пользователей и рекламодателей изменилась бы принципиально", - сказал он.

ФСБ России в среду сообщила, что против Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск.