Эксперт оценил возможность ужесточения ограничений в отношении Telegram

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов.
- По мнению IT-эксперта Владимира Зыкова, для ужесточения ограничений в отношении мессенджера Telegram потребуются отдельные решения.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Внесение основателя Telegram Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга не влечет за собой автоматического ужесточения ограничений в отношении мессенджера в России, для этого потребуются отдельные решения, полагает IT-эксперт Владимир Зыков.
В четверг Росфинмониторинг внес Дурова* в перечень экстремистов и террористов.
Эксперт подчеркнул, что внесение Дурова* в перечень как физического лица не создает ограничений для мессенджера автоматически.
"Ужесточения возможны, но каждое из них потребует отдельного решения. Самый серьезный вариант - отдельное судебное решение в отношении Telegram или связанной организации. Только тогда ситуация для пользователей и рекламодателей изменилась бы принципиально", - сказал он.
ФСБ России в среду сообщила, что против Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск.
По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.