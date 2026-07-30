IT-эксперт рассказал о текущем статусе подписок в Telegram

Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель Telegram Павел Дуров* внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

Подписка пользователей Telegram не будет аннулирована из-за изменения статуса Дурова*, так как наличие уже оплаченного Premium не является нарушением.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Внесение основателя Telegram Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга не аннулирует подписку пользователей мессенджера, рассказал РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков.

В четверг Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов.

"Наличие уже оплаченного Premium не является нарушением, подписку не должны аннулировать только из-за изменения статуса Дурова*", - сказал он.

ФСБ России в среду сообщила, что против Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск.

По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.