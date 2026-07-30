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Причиной пожара на газовозах у египетского Дамиетта стала атака БПЛА - РИА Новости, 30.07.2026
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10:35 30.07.2026
Причиной пожара на газовозах у египетского Дамиетта стала атака БПЛА

Правительство Египта: пожар на газовозах у Дамиетта произошел из-за БПЛА

© AP Photo / Mohamed SalahПожарные в Египте
Пожарные в Египте - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Mohamed Salah
Пожарные в Египте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на танкерах с СПГ у египетского порта Дамиетта возник в результате атаки беспилотника.
  • Ни одна сторона не взяла на себя ответственность за нападение.
БЕЙРУТ, 30 июл - РИА Новости. Пожар на танкерах с СПГ у египетского порта Дамиетта возник в результате атаки беспилотника, говорится в заявлении кабинета министров Египта.
"После локализации пожара, возникшего 29 июля на двух судах в порту Даммиета, компетентные органы провели предварительное расследование, которое показало, что причиной инцидента стал беспилотный летательный аппарат", — написано в заявлении.
Согласно коммюнике, ни одна сторона не взяла на себя ответственность за нападение.
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