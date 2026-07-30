Причиной пожара на газовозах у египетского Дамиетта стала атака БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Пожар на танкерах с СПГ у египетского порта Дамиетта возник в результате атаки беспилотника.

Ни одна сторона не взяла на себя ответственность за нападение.

БЕЙРУТ, 30 июл - РИА Новости. Пожар на танкерах с СПГ у египетского порта Дамиетта возник в результате атаки беспилотника, говорится в заявлении кабинета министров Египта.

"После локализации пожара, возникшего 29 июля на двух судах в порту Даммиета, компетентные органы провели предварительное расследование, которое показало, что причиной инцидента стал беспилотный летательный аппарат", — написано в заявлении.