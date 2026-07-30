Число жертв Эболы в ДР Конго превысило 1,5 тысячи человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число жертв вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 1,5 тысячи.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число жертв вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 1,5 тысячи, сообщило министерство связи и СМИ страны.
"Зарегистрировано 3442 подтвержденных случая (заражения - ред.), включая 797 пациентов, которые находятся в режиме изоляции или госпитализированы, 615 человек выздоровели, а 1521 - скончался. Уровень летальности составляет 44%", - говорится в сводке министерства на его странице в соцсети Х.
Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.