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На Ставрополье водитель и трое детей пострадали в ДТП - РИА Новости, 30.07.2026
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16:56 30.07.2026 (обновлено: 17:34 30.07.2026)
На Ставрополье водитель и трое детей пострадали в ДТП

В Ставропольском крае в ДТП пострадали водитель и трое детей

© Фото : Прокуратура Ставропольского края/ВКонтактеПоследствия столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае. 30 июля 2026
Последствия столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае. 30 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Прокуратура Ставропольского края/ВКонтакте
Последствия столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае. 30 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Минераловодском округе Ставропольского края произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
  • В результате аварии пострадали водитель и трое детей, прокуратура организовала проверку по факту ДТП.
НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Водитель и трое детей пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае, сообщили в прокуратуре региона.
"Прокуратура края организовала проверку по факту ДТП в Минераловодском округе. По предварительным данным, днем 30 июля 2026 года в селе Успеновка Минераловодского округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали водитель одного из автомобилей и трое детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.
"Особое внимание уделяется вопросам оперативного и качественного оказания пострадавшим в аварии медицинской помощи", - добавили в прокуратуре.
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