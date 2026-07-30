Последствия столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае. 30 июля 2026

Последствия столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае. 30 июля 2026

На Ставрополье водитель и трое детей пострадали в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ В Минераловодском округе Ставропольского края произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

В результате аварии пострадали водитель и трое детей, прокуратура организовала проверку по факту ДТП.

НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Водитель и трое детей пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае, сообщили в прокуратуре региона.

"Прокуратура края организовала проверку по факту ДТП в Минераловодском округе. По предварительным данным, днем 30 июля 2026 года в селе Успеновка Минераловодского округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали водитель одного из автомобилей и трое детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.