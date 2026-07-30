Последствия ДТП с автобусом в Татарстане

Последствия ДТП с автобусом в Татарстане

СК назвал возможную причину ДТП с микроавтобусом в Татарстане

Краткий пересказ от РИА ИИ В Лаишевском районе Татарстана легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель автомобиля Ford Focus уснул за рулем.

КАЗАНЬ, 30 июл – РИА Новости. Причиной ДТП с микроавтобусом, перевозившим детскую хоккейную команду в Татарстане, предварительно, стало то, что водитель легковушки уснул за рулем, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным прокуратуры Татарстана, в четверг утром в Лаишевском районе республики легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Ford.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Ford Focus уснул за рулем и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автобусом, перевозившим группу несовершеннолетних", - говорится в сообщении