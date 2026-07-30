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СК назвал возможную причину ДТП с микроавтобусом в Татарстане - РИА Новости, 30.07.2026
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11:53 30.07.2026 (обновлено: 12:01 30.07.2026)
СК назвал возможную причину ДТП с микроавтобусом в Татарстане

Возможной причиной ДТП с микроавтобусом в Татарстане стал заснувший водитель

© Прокуратура ТАТАРСТАНА/TelegramПоследствия ДТП с автобусом в Татарстане
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Прокуратура ТАТАРСТАНА/Telegram
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Лаишевском районе Татарстана легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду.
  • По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель автомобиля Ford Focus уснул за рулем.
КАЗАНЬ, 30 июл – РИА Новости. Причиной ДТП с микроавтобусом, перевозившим детскую хоккейную команду в Татарстане, предварительно, стало то, что водитель легковушки уснул за рулем, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным прокуратуры Татарстана, в четверг утром в Лаишевском районе республики легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Ford.
"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Ford Focus уснул за рулем и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автобусом, перевозившим группу несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В минздраве республики РИА Новости сообщили, что после ДТП госпитализированы четверо детей в состоянии средней тяжести.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Ford MotorРоссияЛаишевский район
 
 
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