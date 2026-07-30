Стали известны регионы России с лучшими дорогами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 94% основных дорог в Ивановской области соответствуют требованиям, что делает их лучшими в России.
- В целом по стране 75% дорог федерального и регионального значения отвечают стандартам.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области, выяснило РИА Новости по данным статистики.
В регионе соответствуют требованиям более 94% маршрутов.
Второе место занял Севастополь с показателем в 90%, за ним следует Курская область — 89,5%.
В Марий Эл и Брянской области основным требованиям отвечают 89,4% и 89,3% дорог соответственно.
Во вторую пятерку вошли:
- Саратовская область — 88,7%;
- Мурманская — 88,5%;
- Калининградская — 87,9%;
- Удмуртия — 87,7%;
- Хакасия — 86%.
В целом по стране нормативам соответствуют 75% дорог федерального и регионального значения.