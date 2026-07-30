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Стали известны регионы России с лучшими дорогами - РИА Новости, 30.07.2026
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01:05 30.07.2026 (обновлено: 09:19 30.07.2026)
Стали известны регионы России с лучшими дорогами

РИА Новости: лучшие в России дороги находятся в Ивановской области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСкоростная федеральная автомобильная дорога
Скоростная федеральная автомобильная дорога - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Скоростная федеральная автомобильная дорога. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 94% основных дорог в Ивановской области соответствуют требованиям, что делает их лучшими в России.
  • В целом по стране 75% дорог федерального и регионального значения отвечают стандартам.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области, выяснило РИА Новости по данным статистики.
В регионе соответствуют требованиям более 94% маршрутов.
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Второе место занял Севастополь с показателем в 90%, за ним следует Курская область — 89,5%.
В Марий Эл и Брянской области основным требованиям отвечают 89,4% и 89,3% дорог соответственно.
Во вторую пятерку вошли:
  • Саратовская область — 88,7%;
  • Мурманская — 88,5%;
  • Калининградская — 87,9%;
  • Удмуртия — 87,7%;
  • Хакасия — 86%.
В целом по стране нормативам соответствуют 75% дорог федерального и регионального значения.
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