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Стали известны регионы России с лучшими дорогами

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 94% основных дорог в Ивановской области соответствуют требованиям, что делает их лучшими в России.

В целом по стране 75% дорог федерального и регионального значения отвечают стандартам.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области, выяснило РИА Новости по данным статистики.

В регионе соответствуют требованиям более 94% маршрутов.

Второе место занял Севастополь с показателем в 90%, за ним следует Курская область — 89,5%.

В Марий Эл и Брянской области основным требованиям отвечают 89,4% и 89,3% дорог соответственно.

Во вторую пятерку вошли:

Саратовская область — 88,7%;

Мурманская — 88,5%;

Калининградская — 87,9%;

Удмуртия — 87,7%;

Хакасия — 86%.