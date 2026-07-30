В ГД рассказали, как жильцам установить умный домофон на вход в подъезд

Краткий пересказ от РИА ИИ Установка умного домофона на подъезд возможна только после проведения общего собрания собственников и получения более 50% голосов «за».

При установке умного домофона управляющая компания обязана оставить альтернативный способ доступа в дом.

Главным плюсом умного домофона является безопасность: например, при пожаре он может автоматически разблокировать все электрозамки и включить громкое оповещение.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Жильцы многоквартирного дома после проведения общего собрания собственников и получения более 50% положительных голосов могут принять решение об установке умного домофона на вход в подъезд, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Установка умного домофона на подъезд возможна только после проведения общего собрания собственников и получения более 50% голосов "за". Если собрание прошло, деньги могут быть собраны как целевой взнос на спецсчет многоквартирного дома", - сказал Кошелев

Парламентарий отметил, что при установке умного домофона управляющая компания (УК) обязана оставить альтернативный и привычный способ доступа в дом: обычный или магнитный ключ, пластиковую карту или код.

По его словам, главным плюсом умного домофона является безопасность: например, при пожаре он может получить сигнал от УК, автоматически разблокирует все электрозамки и включит громкое оповещение через динамики панели. Кошелев также добавил, что у такого домофона есть защита от "клонирования" ключей, поскольку в них используется динамический цифровой ключ в смартфоне, который нельзя скопировать без взлома облачного сервера.

"Умный домофон будет эффективен в комплекте с записывающей видеокамерой с ночным режимом и детекцией движения. Это даст фиксацию лиц всех входящих, включая тех, кого впустил жилец нажатием кнопки, контроль работы клининга и доставки, доказательства для полиции и страховых", - подчеркнул он.