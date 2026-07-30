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В ГД рассказали, как жильцам установить умный домофон на вход в подъезд - РИА Новости, 30.07.2026
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02:48 30.07.2026
В ГД рассказали, как жильцам установить умный домофон на вход в подъезд

Кошелев: жильцы могут установить умный домофон в доме после общего собрания

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Установка умного домофона на подъезд возможна только после проведения общего собрания собственников и получения более 50% голосов «за».
  • При установке умного домофона управляющая компания обязана оставить альтернативный способ доступа в дом.
  • Главным плюсом умного домофона является безопасность: например, при пожаре он может автоматически разблокировать все электрозамки и включить громкое оповещение.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Жильцы многоквартирного дома после проведения общего собрания собственников и получения более 50% положительных голосов могут принять решение об установке умного домофона на вход в подъезд, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Установка умного домофона на подъезд возможна только после проведения общего собрания собственников и получения более 50% голосов "за". Если собрание прошло, деньги могут быть собраны как целевой взнос на спецсчет многоквартирного дома", - сказал Кошелев.
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Парламентарий отметил, что при установке умного домофона управляющая компания (УК) обязана оставить альтернативный и привычный способ доступа в дом: обычный или магнитный ключ, пластиковую карту или код.
По его словам, главным плюсом умного домофона является безопасность: например, при пожаре он может получить сигнал от УК, автоматически разблокирует все электрозамки и включит громкое оповещение через динамики панели. Кошелев также добавил, что у такого домофона есть защита от "клонирования" ключей, поскольку в них используется динамический цифровой ключ в смартфоне, который нельзя скопировать без взлома облачного сервера.
"Умный домофон будет эффективен в комплекте с записывающей видеокамерой с ночным режимом и детекцией движения. Это даст фиксацию лиц всех входящих, включая тех, кого впустил жилец нажатием кнопки, контроль работы клининга и доставки, доказательства для полиции и страховых", - подчеркнул он.
Депутат посоветовал включить в договор с подрядчиком обязательство смонтировать бесперебойный блок питания на распределительном щитке домофона. По его мнению, это позволит избежать зависимости от электричества и интернета.
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