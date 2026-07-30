Внебиржевой курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с 3 апреля

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчетный курс доллара поднялся выше 80 рублей — впервые с 3 апреля.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли стал кросс-курс доллара через юань.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости/Прайм. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, в четверг поднялся выше 80 рублей - впервые с 3 апреля, следует из данных торгов.

К 13.10 мск курс доллара растет на 13 копеек относительно предыдущего закрытия - до 79,99 рубля. А минутами ранее он поднимался на 80,01 рубля.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.