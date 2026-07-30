Рейтинг@Mail.ru
"Активное долголетие" приняло свыше 69 тысяч смолян за первое полугодие - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
14:41 30.07.2026
"Активное долголетие" приняло свыше 69 тысяч смолян за первое полугодие

Программа "Активное долголетие" приняла более 69 тыс смолян за первое полугодие

© Фото : министерство социального развития Смоленской области"Активное долголетие"
Активное долголетие - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : министерство социального развития Смоленской области
"Активное долголетие"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Более 69 тысяч жителей Смоленской области приняли участие в программе "Активное долголетие" за первые шесть месяцев 2026 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Забота о старшем поколении — один из безусловных приоритетов социальной политики Смоленской области. Итоги первого полугодия наглядно показывают, что программа стала по-настоящему востребованной. Более 69 тысяч наших уважаемых земляков нашли в ней возможность быть полезными, развиваться, общаться и радоваться каждому дню. Это не просто участие в мероприятиях — это признание ценности жизненного опыта старшего поколения и создание условий для его полноценной реализации", — приводит слова Анохина пресс-служба регионального правительства.
Обновление объекта культурного наследия в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Анохин рассказал об обновлении объектов культурного наследия Смоленщины
Вчера, 11:28
"Активное долголетие" проводится в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья". Его цель — увеличить продолжительность здоровой жизни и повысить качество жизни граждан. Ход осуществления программы находится на личном контроле губернатора.
В пресс-службе указывают, что проект охватывает охрану здоровья (в том числе развитие гериатрической помощи), совершенствование системы социального обслуживания, создание условий для самореализации, а также формирование комфортной среды для пожилых людей. Реализация мероприятий стала возможной благодаря межведомственному взаимодействию. В программе задействованы органы здравоохранения, культуры и туризма, труда и занятости, образования и науки.
"В сфере поддержания физической активности во всех муниципальных округах региона активно работают "Клубы золотого возраста" и группы здоровья. Представители старшего поколения занимаются скандинавской ходьбой и адаптивной физкультурой, принимают участие в туристических слетах и спортивных состязаниях. Такие занятия способствуют сохранению подвижности, укреплению здоровья и поддержанию активного образа жизни", — отмечается в сообщении пресс-службы.
Помимо этого, в муниципалитетах действуют вокальные ансамбли, хоры и творческие объединения, которые регулярно готовят и представляют концертные программы. Для любителей декоративно‑прикладного искусства организованы кружки: участники осваивают изготовление мягких игрушек, создание картин, работу с бисером и другие ремесла. Кроме того, для пожилых смолян проводятся выезды на выставки в КВЦ имени Тенишевых и Центр народного творчества, экскурсии в музеи, а также гастрономические туры, позволяющие познакомиться с традиционными блюдами Смоленщины.
В рамках "Университетов третьего возраста" и специализированных курсов жители старшего возраста осваивают навыки компьютерной, юридической и финансовой грамотности. Большой популярностью пользуются культурно‑познавательные поездки по районам области, организованные специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения. Литературные вечера, театральные фестивали, экскурсии по краеведческим музеям и памятным местам делают досуг пожилых людей насыщенным и содержательным, заключают в пресс-службе.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Анохин: представители Смоленской области победили в конкурсе "Семья года"
Вчера, 14:00
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинДолголетиеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала