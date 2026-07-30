"Активное долголетие" приняло свыше 69 тысяч смолян за первое полугодие

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Более 69 тысяч жителей Смоленской области приняли участие в программе "Активное долголетие" за первые шесть месяцев 2026 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Забота о старшем поколении — один из безусловных приоритетов социальной политики Смоленской области. Итоги первого полугодия наглядно показывают, что программа стала по-настоящему востребованной. Более 69 тысяч наших уважаемых земляков нашли в ней возможность быть полезными, развиваться, общаться и радоваться каждому дню. Это не просто участие в мероприятиях — это признание ценности жизненного опыта старшего поколения и создание условий для его полноценной реализации", — приводит слова Анохина пресс-служба регионального правительства.

"Активное долголетие" проводится в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья". Его цель — увеличить продолжительность здоровой жизни и повысить качество жизни граждан. Ход осуществления программы находится на личном контроле губернатора.

В пресс-службе указывают, что проект охватывает охрану здоровья (в том числе развитие гериатрической помощи), совершенствование системы социального обслуживания, создание условий для самореализации, а также формирование комфортной среды для пожилых людей. Реализация мероприятий стала возможной благодаря межведомственному взаимодействию. В программе задействованы органы здравоохранения, культуры и туризма, труда и занятости, образования и науки.

"В сфере поддержания физической активности во всех муниципальных округах региона активно работают "Клубы золотого возраста" и группы здоровья. Представители старшего поколения занимаются скандинавской ходьбой и адаптивной физкультурой, принимают участие в туристических слетах и спортивных состязаниях. Такие занятия способствуют сохранению подвижности, укреплению здоровья и поддержанию активного образа жизни", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, в муниципалитетах действуют вокальные ансамбли, хоры и творческие объединения, которые регулярно готовят и представляют концертные программы. Для любителей декоративно‑прикладного искусства организованы кружки: участники осваивают изготовление мягких игрушек, создание картин, работу с бисером и другие ремесла. Кроме того, для пожилых смолян проводятся выезды на выставки в КВЦ имени Тенишевых и Центр народного творчества, экскурсии в музеи, а также гастрономические туры, позволяющие познакомиться с традиционными блюдами Смоленщины.