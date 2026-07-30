Доклад о сокращении неналоговых платежей могут представить в декабре

Краткий пересказ от РИА ИИ До конца 2026 года Минэкономразвития России должно проанализировать неналоговые платежи в отраслях экономики России.

Минэкономразвития подготовит и направит в правительство РФ предложения по возможному сокращению неналоговых платежей.

По результатам работы в декабре 2026 года будет представлен доклад в правительство Российской Федерации.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. До конца 2026 года должны быть проанализированы неналоговые платежи в отраслях экономики России, направлены в правительство РФ предложения по их возможному сокращению, говорится в ответе первого замглавы Минфина Ирины Окладниковой на имя председателя экономического комитета Совфеда Андрея Кутепова.

Письмо есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее Кутепов предложил кабмину установить меры поддержки малых и средних предприятий (МСП), он высказался за ускорение создания Реестра неналоговых платежей, в том числе для проведения "регуляторной гильотины", сокращения неэффективных платежей и издержек бизнеса. Обращение было направлено на имя вице-премьера РФ – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко

"Вопрос систематизации и регулирования неналоговых платежей относится к компетенции Минэкономразвития России ... министерство ... является ответственным исполнителем по ... достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели ... ведения бизнеса до 2030 года по направлению "Конкуренция", согласно которому до конца 2026 года должны быть выявлены, проанализированы и категоризированы неналоговые платежи в сферах (отраслях) экономики и направлены в правительство РФ предложения по их сокращению", - говорится в письме.