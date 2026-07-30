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Четверых детей госпитализировали после ДТП с микроавтобусом в Татарстане - РИА Новости, 30.07.2026
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11:40 30.07.2026 (обновлено: 11:51 30.07.2026)
Четверых детей госпитализировали после ДТП с микроавтобусом в Татарстане

Четверых детей отправили в больницу после ДТП с микроавтобусом в Татарстане

© Прокуратура ТАТАРСТАНА/TelegramПоследствия ДТП с автобусом в Татарстане
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Прокуратура ТАТАРСТАНА/Telegram
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Лаишевском районе Татарстана произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, перевозившего детскую хоккейную команду.
  • Четверо детей с различными травмами были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу.
  • Состояние пациентов средней тяжести, угрозы жизни детей нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
КАЗАНЬ, 30 июл – РИА Новости. Четверо детей с различными травмами госпитализированы после ДТП с микроавтобусом в Татарстане, угрозы их жизни нет, сообщил РИА Новости представить минздрава республики.
По данным прокуратуры Татарстана, в четверг утром в Лаишевском районе республики легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Ford.
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"После ДТП в Лаишевском районе с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Детскую республиканскую клиническую больницу были госпитализированы четверо детей", - сказал собеседник агентства.
По его информации, состояние пациентов средней тяжести, дети получили различные травмы – компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга.
По оценкам врачей угрозы жизни детей нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь, привлечены ведущие специалисты.
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ПроисшествияЛаишевский районFord Motor
 
 
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