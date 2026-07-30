Последствия ДТП с автобусом в Татарстане

Последствия ДТП с автобусом в Татарстане

Четверых детей госпитализировали после ДТП с микроавтобусом в Татарстане

Краткий пересказ от РИА ИИ В Лаишевском районе Татарстана произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, перевозившего детскую хоккейную команду.

Четверо детей с различными травмами были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Состояние пациентов средней тяжести, угрозы жизни детей нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

КАЗАНЬ, 30 июл – РИА Новости. Четверо детей с различными травмами госпитализированы после ДТП с микроавтобусом в Татарстане, угрозы их жизни нет, сообщил РИА Новости представить минздрава республики.

По данным прокуратуры Татарстана, в четверг утром в Лаишевском районе республики легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Ford.

"После ДТП в Лаишевском районе с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Детскую республиканскую клиническую больницу были госпитализированы четверо детей", - сказал собеседник агентства.

По его информации, состояние пациентов средней тяжести, дети получили различные травмы – компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга.