Рейтинг@Mail.ru
Суд в Екатеринбурге получил материалы на фигуранта дела об избиении Зезина - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 30.07.2026
Суд в Екатеринбурге получил материалы на фигуранта дела об избиении Зезина

Суд Екатеринбурга получил материалы на фигуранта дела об избиении ученого Зезина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Октябрьский районный суд Екатеринбурга поступили материалы уголовного дела о хулиганстве в отношении Александра Реверука, обвиняемого в избиении уральского ученого Никиты Зезина.
  • Ученый Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа, незадолго до смерти он был жестоко избит.
  • Вторым обвиняемым по делу оказался 39-летний екатеринбуржец Аркадий Вагнер, партнер Реверука по бизнесу.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Материалы уголовного дела о хулиганстве, возбужденного после избиения уральского ученого Никиты Зезина, в отношении Александра Реверука поступили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Известный ученый-аграрий Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа. По заявлению депутата свердловского заксобрания Вячеслава Венгера, незадолго до смерти он был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их.
Обвиняемый в избиении ученого Зезина в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Один из обвиняемых в избиении Зезина оказался бывшим правоохранителем
Вчера, 10:28
Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, задержаны двое мужчин, один из них – Александр Реверук, обоим предъявлены обвинения. Вторым обвиняемым, как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, оказался 39-летний екатеринбуржец Аркадий Вагнер - партнер Реверука по бизнесу. Меру пресечения ему изберут, предварительно, в пятницу.
"Материалы на Реверука Александра Сергеевича по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство группой лиц – ред.) поступили в Октябрьский районный суд, начало заседания в 16.00", – сказала собеседница агентства.
Никита Зезин - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Задолжал сотни тысяч. Что известно об обвиняемых в избиении ученого Зезина
29 июля, 15:00
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияНикита Зезин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала