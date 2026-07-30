Суд в Екатеринбурге получил материалы на фигуранта дела об избиении Зезина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Материалы уголовного дела о хулиганстве, возбужденного после избиения уральского ученого Никиты Зезина, в отношении Александра Реверука поступили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, задержаны двое мужчин, один из них – Александр Реверук, обоим предъявлены обвинения. Вторым обвиняемым, как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, оказался 39-летний екатеринбуржец Аркадий Вагнер - партнер Реверука по бизнесу. Меру пресечения ему изберут, предварительно, в пятницу.