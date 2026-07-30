Суд в Екатеринбурге получил материалы на фигуранта дела об избиении Зезина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Октябрьский районный суд Екатеринбурга поступили материалы уголовного дела о хулиганстве в отношении Александра Реверука, обвиняемого в избиении уральского ученого Никиты Зезина.
- Ученый Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа, незадолго до смерти он был жестоко избит.
- Вторым обвиняемым по делу оказался 39-летний екатеринбуржец Аркадий Вагнер, партнер Реверука по бизнесу.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Материалы уголовного дела о хулиганстве, возбужденного после избиения уральского ученого Никиты Зезина, в отношении Александра Реверука поступили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Известный ученый-аграрий Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа. По заявлению депутата свердловского заксобрания Вячеслава Венгера, незадолго до смерти он был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их.
Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, задержаны двое мужчин, один из них – Александр Реверук, обоим предъявлены обвинения. Вторым обвиняемым, как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, оказался 39-летний екатеринбуржец Аркадий Вагнер - партнер Реверука по бизнесу. Меру пресечения ему изберут, предварительно, в пятницу.
"Материалы на Реверука Александра Сергеевича по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство группой лиц – ред.) поступили в Октябрьский районный суд, начало заседания в 16.00", – сказала собеседница агентства.