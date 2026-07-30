После атак ВСУ на логистические центры в двух регионах возбудили дела

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали беспилотниками логистические центры в Пензенской области и Удмуртии.
- Возбуждены уголовные дела о террористических актах.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Возбуждены уголовные дела о терактах после атак БПЛА ВСУ на логистические центры в Пензенской области и Удмуртии, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, 30 июля ВСУ атаковали беспилотниками логистический центр в Пензенской области. В результате атаки произошло возгорание, несколько человек пострадали. Также украинскими боевиками был атакован логистический объект в Сарапуле Удмуртской Республики.
"Возбуждены уголовные дела о террористических актах (статья 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе логистические центры в Пензенской области и Удмуртской Республике", - сказала Петренко.
Она добавила, что следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этим и другим аналогичным преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка.