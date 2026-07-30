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После атак ВСУ на логистические центры в двух регионах возбудили дела - РИА Новости, 30.07.2026
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11:01 30.07.2026 (обновлено: 12:34 30.07.2026)
После атак ВСУ на логистические центры в двух регионах возбудили дела

СК завел дела после атак на склады Wildberries в Удмуртии и Пензенской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали беспилотниками логистические центры в Пензенской области и Удмуртии.
  • Возбуждены уголовные дела о террористических актах.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Возбуждены уголовные дела о терактах после атак БПЛА ВСУ на логистические центры в Пензенской области и Удмуртии, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, 30 июля ВСУ атаковали беспилотниками логистический центр в Пензенской области. В результате атаки произошло возгорание, несколько человек пострадали. Также украинскими боевиками был атакован логистический объект в Сарапуле Удмуртской Республики.
"Возбуждены уголовные дела о террористических актах (статья 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе логистические центры в Пензенской области и Удмуртской Республике", - сказала Петренко.
Она добавила, что следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этим и другим аналогичным преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Пензенская областьУкраинаСветлана ПетренкоВооруженные силы Украины
 
 
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