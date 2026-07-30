В Чувашии на развитие хмелеводства в 2026 году выделено 750 млн. рублей

В Чувашии на развитие хмелеводства в 2026 году выделено 750 млн. рублей

© Фото : Пресс-служба правительства Чувашской Республики В Чувашии на развитие хмелеводства в 2026 году выделено 750 млн. рублей

В Чувашии на развитие хмелеводства в 2026 году выделено 750 млн рублей

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Развитие хмелеводства остается одним из приоритетов правительства Чувашии, только в 2026 году на эти цели в бюджете заложено более 750 миллионов рублей, сообщил председатель кабинета министров республики Сергей Артамонов на открытии конференции "Российский хмель".

Конференция прошла в Чебоксарах при поддержке проекта "Российское село" в рамках V Всероссийского фестиваля "Зеленое золото России". Как сообщает пресс-служба правительства Чувашии, ее участники обсудили вызовы отрасли, внедрение новых сортов хмеля, меры господдержки, кадровое обеспечение, биобезопасность и взаимодействие производителей с пивоваренными компаниями.

"За прошедшие 5 лет мы постарались сделать все для того, чтобы снять все сложности и ограничения, мешающие развитию хмелеводства. Чувашия попала во все федеральные программы поддержки хмелеводческой отрасли. Предусмотрели региональную господдержку, приняли все необходимые для развития правила. Так, только в этом году в Чувашской Республике на развитие хмелеводства в бюджете заложено более 750 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова Артамонова.

Помимо федеральных мер действуют и республиканские механизмы стимулирования хмелеводства. Это возмещение 50% затрат на покупку спецтехники, субсидии на реализацию культуры, приобретение посадочного материала, закладка хмельников и другие. Субсидии по некоторым позициям могут достигать 70-80% затрат, предусмотрены льготные кредиты.

"Для нашей республики хмель — многовековая история, традиции и характер. Лидерство в хмелеводстве заслужено трудом многих поколений и ко многому обязывает. У республики сильная научная школа, опыт и люди, которые любят свое дело. Поэтому Чувашия остается центром российского хмелеводства и объединяет вокруг себя профессионалов со всей страны", — подчеркнула в своем выступлении депутат Госдумы Алла Салаева.

Как отмечалось на конференции, итоги прошедшего года в хмелеводстве республики сложились рекордными по ряду показателей.

"По итогам 2025 года производство хмеля выросло на 5% и достигло 202,5 тонны. Урожайность составила 18,1 центнера с гектара — третий наивысший показатель за последние два десятилетия. В прошлом году в Ядринском округе установлены хмелевые шпалеры на площади 80 гектаров, а в Цивильском округе — на 20 гектарах. Закладка новых хмельников произведена на 38 гектарах в Вурнарском, Мариинско-Посадском, Цивильском и Ядринском округах. На 2026 год запланирована установка шпалер еще на 77 гектарах", – сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев.