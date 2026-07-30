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Под Оренбургом жители 70 домов эвакуировались из-за пожара - РИА Новости, 30.07.2026
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22:07 30.07.2026
Под Оренбургом жители 70 домов эвакуировались из-за пожара

Под Оренбургом жители 70 домов эвакуировались из-за ландшафтного пожара

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника группировки МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника группировки МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Шеврон на рукаве бушлата сотрудника группировки МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители 70 домов Домбаровского районного центра Оренбуржья согласились переехать в пункты временного размещения из-за ландшафтного пожара.
  • Для оперативного реагирования на месте ЧС организованы два боевых участка: один занимается защитой и тушением возгораний у поселка Домбаровский, второй — у детского оздоровительного лагеря «Сокол».
  • В ликвидации пожара задействованы 43 человека, 17 единиц техники и беспилотная авиационная система.
УФА, 30 июл – РИА Новости. Жители 70 домов Домбаровского районного центра Оренбуржья согласились переехать в пункты временного размещения из-за ландшафтного пожара, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
Губернатор Оренбургской области рассказал, что в Домбаровском районе усилился ветер, из-за чего скорость распространения огня от ландшафтного пожара усилилась.
"Ситуация на моем личном контроле. Начали превентивную эвакуацию жителей четырех улиц районного центра в ПВР. Жители 70 домов уже согласились временно переехать. Продолжается подворовый обход. Уверен, лучше не рисковать и отправиться в пункты временного размещения. Их уже развернуто три", - написал Солнцев в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что для оперативного реагирования на месте ЧС организованы два боевых участка: один занимается защитой и тушением возгораний у поселка Домбаровский, второй – у детского оздоровительного лагеря "Сокол", который на данный момент пуст.
"Сейчас в ликвидации пожара задействованы 43 человека, 17 единиц техники, а также беспилотная авиационная система, которая помогает отслеживать динамику распространения огня. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. Все органы власти и экстренные службы работают в усиленном режиме", - добавил Солнцев.
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ПроисшествияОренбургская областьДомбаровский районЕвгений Солнцев
 
 
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