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Фигурант дела об избиении ученого Зезина не признал вину - РИА Новости, 30.07.2026
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18:14 30.07.2026
Фигурант дела об избиении ученого Зезина не признал вину

Фигурант дела об избиении ученого Зезина в Екатеринбурге не признал вину

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкФигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге
Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Реверук, фигурант уголовного дела после избиения уральского ученого Никиты Зезина, не признает свою вину.
  • Октябрьский районный суд Екатеринбурга заключил Реверука под стражу до 26 сентября.
  • Ученый Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа, незадолго до смерти он был жестоко избит.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Александр Реверук, фигурант уголовного дела, возбужденного после избиения известного уральского ученого Никиты Зезина, не признает свою вину, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Костиков.
"Не признает (вину – ред.)", – сказал Костиков агентству.
В четверг Октябрьский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 26 сентября Реверука, которого обвиняют в хулиганских действиях в отношении двух мужчин, одним из которых был скончавшийся впоследствии ученый Зезин. Адвокат сообщил журналистам, что арест будет обжалован.
В перерыве между оглашением решения суда фигурант пообщался с журналистами и на вопрос о раскаянии отвечал, что ученый "умер по естественным причинам", а он к этому не причастен.
Известный ученый Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа. По заявлению депутата свердловского заксобрания Вячеслава Венгера, незадолго до смерти ученый был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их. Реверука и его партнера по бизнесу Аркадия Вагнера задержали в рамках уголовного дела о хулиганстве.
Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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