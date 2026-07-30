Пензенский ЦУР опроверг фейки о последствиях атаки ВСУ на склад Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ В Telegram-каналах распространяются фейковые видео о последствиях атаки беспилотников и пожаре в логистическом центре Wildberries.

Губернатор Олег Мельниченко заявил, что БПЛА атаковали склад Wildberries в регионе, пожар на площади 62 тысячи квадратных метров удалось локализовать, пострадали четыре человека.

Специалисты пояснили, что содержание видеообращения губернатора изменили с помощью нейросетей, а ролик с главой Пензы Олегом Денисовым о хранении на складе продукции двойного и военного назначения является фейком.

САРАТОВ, 30 июл — РИА Новости. Фейковые видео о последствиях атаки беспилотников и пожаре в логистическом центре Wildberries распространяются в Telegram-каналах от имени губернатора и главы Пензы, сообщает Центр управления регионом Пензенской области.

В четверг губернатор Олег Мельниченко заявил, что БПЛА атаковали склад Wildberries в регионе, 226 сотрудников были эвакуированы. По его словам, пожар на площади 62 тысячи квадратных метров удалось локализовать. Прибыл специальный вертолет МЧС. Всего пострадали четыре человека, трое из них уже отпущены из больницы.

"В Telegram-каналах распространяются недостоверные сообщения, связанные с атакой БПЛА на логистический центр Wildberries", — указано в публикации ЦУР в канале на платформе "Макс ".

В центре уточнили, что в подобных публикациях губернатору Олегу Мельниченко приписывают заявление о необходимости вывести логистические центры компании за пределы региона. Специалисты пояснили, что содержание видеообращения главы региона изменили с помощью нейросетей.

Во втором ролике распространяется фейковое заявление главы Пензы Олега Денисова о хранении на складе якобы продукции двойного и военного назначения. В ЦУР подчеркнули, что Денисов вообще не записывал видеообращений.