На Камчатке мать выбросила младенца в мусорный контейнер

П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 июл — РИА Новости . Следователи возбудили уголовное дело об убийстве на женщину, которая после родов поместила младенца в мусорный пакет и выбросила в контейнер у многоквартирного дома в Петропавловске-Камчатском, сообщили в СУСК России по Камчатскому краю.

По версии следствия, женщина родила дома 22 июля, а 28 июля поступила в больницу с признаками состоявшихся родов, где рассказала о случившемся. К тому моменту содержимое мусорного контейнера уже вывезла спецтехника организации по утилизации отходов. Местонахождение ребенка до сих пор не установлено. Женщину госпитализировали в реанимацию, ей оказывают помощь.