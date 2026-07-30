На Камчатке мать выбросила младенца в мусорный контейнер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Петропавловске-Камчатском женщина после родов поместила младенца в мусорный пакет и выбросила в контейнер.
- Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
- Следователи вместе с полицией осматривают территорию мусорного полигона и устанавливают все обстоятельства трагедии.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве на женщину, которая после родов поместила младенца в мусорный пакет и выбросила в контейнер у многоквартирного дома в Петропавловске-Камчатском, сообщили в СУСК России по Камчатскому краю.
По версии следствия, женщина родила дома 22 июля, а 28 июля поступила в больницу с признаками состоявшихся родов, где рассказала о случившемся. К тому моменту содержимое мусорного контейнера уже вывезла спецтехника организации по утилизации отходов. Местонахождение ребенка до сих пор не установлено. Женщину госпитализировали в реанимацию, ей оказывают помощь.
"По данному факту следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - проинформировало следственное управление в канале на платформе "Макс".
Следователи вместе с полицией осматривают территорию мусорного полигона, допрашивают работников предприятия и устанавливают все обстоятельства трагедии.