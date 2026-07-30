Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 17

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник в префектуре Кумамото на юго-западе Японии.
- Число погибших в результате землетрясения возросло до 17, из них пять человек погибли в торговом центре AEON, а восемь — на заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро.
ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. ЧЧисло погибших при землетрясении на юго-западе Японии магнитудой 7,1, которое произошло во вторник в префектуре Кумамото, возросло до 17, в критическом состоянии находятся шесть человек, передает агентство Киодо со ссылкой на власти префектуры.
Число жертв землетрясения возросло до 17. Из них пять погибших – в торговом центре AEON, где, предположительно, из-за взрыва газа произошли сильнейшие разрушения. Еще восемь погибших на заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро, где обрушилась труба после землетрясения.
Кроме этого, шесть человек находятся в критическом состоянии, еще пятеро - в тяжелом из-за травм и ранений.
Во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на небольшой глубине 16 километров.
У японского острова Кюсю произошло новое землетрясение
29 июля, 16:41