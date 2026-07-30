Минобороны показало кадры поражения трех сухогрузов в Черноморье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны сообщило о поражении трех украинских сухогрузов в Черноморье, доставлявших грузы для ВСУ.
- Удары были нанесены БПЛА "Герань-4 Сикер" в порту "Южный" и на переходе морем северо-западнее острова Змеиный.
- В Минобороны подчеркнули, что регулярные удары ВС РФ по портам и судам Украины снижают возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения "Геранями" трех украинских сухогрузов в Черноморье, осуществлявших доставку грузов для ВСУ.
Ранее в четверг российское военное ведомство сообщило, что ночью ВС РФ поразили сухогруз в порту "Южный" и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество.
На опубликованных кадрах видно, как расчеты БПЛА "Герань-4 Сикер" нанесли удары по трем судам, осуществлявшим доставку грузов для ВСУ в Черноморской операционной зоне.
"В порту "Южный" поражены два сухогруза, доставлявшие грузы военного назначения, а на переходе морем (северо-западнее о. Змеиный) - сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ в порт Одесса. Кроме того, в порту "Одесса" поражен резервуар с ГСМ для ВСУ", - рассказали в ведомстве.
В Минобороны РФ подчеркнули, что регулярные удары ВС РФ по портам и судами Украины снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники.
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