Минобороны показало кадры поражения трех сухогрузов в Черноморье

"В порту "Южный" поражены два сухогруза, доставлявшие грузы военного назначения, а на переходе морем (северо-западнее о. Змеиный) - сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ в порт Одесса. Кроме того, в порту "Одесса" поражен резервуар с ГСМ для ВСУ", - рассказали в ведомстве.