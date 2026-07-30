В Венесуэле нашли живой черепаху, упавшую при землетрясении с шестого этажа

Двадцать четвертого июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. По последним официальным данным, жертвами стихии стали 5 546 человек, более 16,7 тысячи получили ранения. В стране продолжаются работы по ликвидации последствий катастрофы.