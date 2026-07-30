В Венесуэле нашли живой черепаху, упавшую при землетрясении с шестого этажа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Черепаха по имени Паскуалина была найдена живой под завалами в Венесуэле после более чем 30 дней.
- Черепаха выжила после падения с шестого этажа во время землетрясения 24 июня и воссоединилась со своими хозяевами.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Черепаха, упавшая с шестого этажа во время землетрясения в Венесуэле, была найдена живой под завалами спустя более месяца после подземных толчков, сообщает газета Deber.
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"После более чем 30 дней, проведенных под завалами, Паскуалина была найдена живой в Венесуэле. Черепаха выжила после падения с шестого этажа во время землетрясения 24 июня", - говорится в публикации.
По данным издания, черепаха воссоединилась со своими хозяевами.
Двадцать четвертого июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. По последним официальным данным, жертвами стихии стали 5 546 человек, более 16,7 тысячи получили ранения. В стране продолжаются работы по ликвидации последствий катастрофы.