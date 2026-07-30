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В Венесуэле нашли живой черепаху, упавшую при землетрясении с шестого этажа - РИА Новости, 30.07.2026
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20:49 30.07.2026 (обновлено: 20:55 30.07.2026)
В Венесуэле нашли живой черепаху, упавшую при землетрясении с шестого этажа

В Венесуэле через месяц после землетрясения нашли упавшую с 6-го этажа черепаху

© РИА Новости / Эмилиано Гриллотти | Перейти в медиабанкСотрудники спасательных служб извлекают из-под завалов людей, пострадавших в результате землетрясения
Сотрудники спасательных служб извлекают из-под завалов людей, пострадавших в результате землетрясения - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Эмилиано Гриллотти
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Сотрудники спасательных служб извлекают из-под завалов людей, пострадавших в результате землетрясения. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Черепаха по имени Паскуалина была найдена живой под завалами в Венесуэле после более чем 30 дней.
  • Черепаха выжила после падения с шестого этажа во время землетрясения 24 июня и воссоединилась со своими хозяевами.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Черепаха, упавшая с шестого этажа во время землетрясения в Венесуэле, была найдена живой под завалами спустя более месяца после подземных толчков, сообщает газета Deber.
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"После более чем 30 дней, проведенных под завалами, Паскуалина была найдена живой в Венесуэле. Черепаха выжила после падения с шестого этажа во время землетрясения 24 июня", - говорится в публикации.
По данным издания, черепаха воссоединилась со своими хозяевами.
Двадцать четвертого июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. По последним официальным данным, жертвами стихии стали 5 546 человек, более 16,7 тысячи получили ранения. В стране продолжаются работы по ликвидации последствий катастрофы.
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2 июля, 17:08
 
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