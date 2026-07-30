В ЕС ужесточат контроль за ChatGPT и Roblox, пишет Bloomberg

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ChatGPT от OpenAI и Roblox подпадут под более строгий контроль в рамках Закона о цифровых услугах ЕС (DSA).
- Исполнительный орган ЕС классифицирует OpenAI и Roblox как «очень крупные онлайн-платформы» в соответствии с DSA.
- Закон о цифровых услугах (DSA) полностью вступил в силу в ЕС в феврале 2024 года и устанавливает для крупных онлайн-платформ обязательства по борьбе с незаконным контентом и товарами, повышению прозрачности алгоритмов и управлению системными рисками.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI и игровая онлайн-платформа Roblox подпадут под более строгий контроль в рамках Закона о цифровых услугах ЕС (DSA), пишет издание Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.
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"ChatGPT от OpenAI и компания по производству видеоигр Roblox подпадут под более строгие требования к проверке и мониторингу в соответствии с правилами Евросоюза по модерации контента после того, как их число пользователей в ЕС превысило 45 миллионов в месяц", - говорится в сообщении издания.
Согласно источнику, на который ссылается Блумберг, исполнительный орган ЕС классифицирует OpenAI и Roblox как "очень крупные онлайн-платформы" в соответствии с DSA. По его словам, соответствующее решение может быть вынесено уже в августе.
Закон о цифровых услугах (DSA) полностью вступил в силу в ЕС в феврале 2024 года. Документ устанавливает для крупных онлайн-платформ и маркетплейсов обязательства по борьбе с незаконным контентом и товарами, повышению прозрачности алгоритмов и управлению системными рисками. За нарушение требований закона Еврокомиссия вправе налагать штрафы в размере до 6% мирового годового оборота компании.