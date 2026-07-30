СМИ: звезду "Постучись в мою дверь" вызвали на допрос по громкому делу

"Вместе с Бюрсином показания должны дать актрисы Берна Лачин, Эда Эдже, Фарах Зейнеп Абдуллах и Ирем Хелваджиоглу. Подробности не разглашаются",- пишет агентство.

По данным A Haber, речь идет о вызове в качестве свидетелей, а не подозреваемых.