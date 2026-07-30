СМИ: звезду "Постучись в мою дверь" вызвали на допрос по громкому делу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкого актера Керема Бюрсинаа вызвали для дачи показаний по делу благотворительной организации Ahbap, пишет DHA.
- Вместе с ним в прокуратуру должны явиться актрисы Берна Лачин, Эда Эдже, Фарах Зейнеп Абдуллах и Ирем Хелваджиоглу.
АНКАРА, 30 июл - РИА Новости. Популярный турецкий актер Керем Бюрсин, известный российским зрителям по сериалу "Постучись в мою дверь", вызван в прокуратуру для дачи показаний по громкому судебному разбирательству вокруг благотворительной организации Ahbap, передает агентство DHA.
В июле 2026 года прокуратура Стамбула начала расследование деятельности организации Ahbap по подозрению в создании преступной группы, легализации доходов, полученных преступным путем, и налоговых нарушениях. В рамках дела арестован основатель фонда, музыкант Халюк Левент, на активы организации наложен арест. Сам Левент и его защита отрицают все обвинения.
"Вместе с Бюрсином показания должны дать актрисы Берна Лачин, Эда Эдже, Фарах Зейнеп Абдуллах и Ирем Хелваджиоглу. Подробности не разглашаются",- пишет агентство.
По данным A Haber, речь идет о вызове в качестве свидетелей, а не подозреваемых.
Расследование в отношении благотворительной организации Ahbap и ее основателя стало одним из самых громких уголовных дел в Турции за последний месяц. После разрушительных землетрясений в 2023 году фонд стал одним из крупнейших получателей частных пожертвований в стране. Стамбульский суд 27 июля назначил в Ahbap внешнее управление, передал ему все недвижимое имущество организации и инициировал ее роспуск.