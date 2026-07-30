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В Брянске арестовали подозреваемого в убийстве женщины в 1999 году - РИА Новости, 30.07.2026
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17:44 30.07.2026
В Брянске арестовали подозреваемого в убийстве женщины в 1999 году

В Брянске задержали подозреваемого в убийстве женщины в 1999 году

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина в Брянске заключен под стражу по подозрению в убийстве женщины, которое произошло в 1999 году.
  • Причастность мужчины к преступлению не смогли подтвердить в 2001 году из-за наличия алиби, однако спустя годы следователям удалось его опровергнуть.
  • Грамотная тактика допросов позволила получить данные о произошедшем от людей, которые ранее не давали значимых показаний.
БРЯНСК, 30 июл – РИА Новости. Мужчина в Брянске заключен под стражу по подозрению в убийстве женщины в 1999 году, по которому он уже проходил подозреваемым более 20 лет назад, следует из сообщений Следственного комитета РФ и пресс-службу судов региона.
По данным пресс-службы судов, мужчину уже подозревали в этом преступлении в 2001 году, но причастность не смогли подтвердить - у него было алиби. Как сообщает СК РФ, спустя годы следователям удалось это алиби опровергнуть. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он был задержан сотрудниками МВД при поддержке Росгвардии.
"По предварительным данным, злоумышленник вместе с сообщниками решил ограбить женщину, проживавшую в Фокинском районе областного центра. Проникнув в квартиру, он столкнулся с хозяйкой, напал на нее и задушил кожаным ремнем, после чего скрылся", - рассказала Волк в своем канале на платформе "Макс".
Как отметили в Следственном комитете, из квартиры пропали золотые украшения потерпевшей. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но работа над выяснением обстоятельств продолжалась. В ведомстве рассказали, что грамотно выстроенная тактика допросов позволила получить данные о произошедшем от людей, которые до этого не давали значимых показаний.
"Установлено, что один из свидетелей ранее был подкуплен, а двое других скрывали сведения об убийстве из-за совместной с фигурантом криминальной деятельности", - говорится в сообщении СК на платформе "Макс".
В итоге, по данным СК, следователи получили информацию, которая опровергала алиби, о котором заявлял подозреваемый.
"По ходатайству следственного органа судом он заключен под стражу", - добавили в СК.
Отмечается, что по делу продолжается работа, направленная на закрепление доказательной базы.
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