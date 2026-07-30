В Брянске арестовали подозреваемого в убийстве женщины в 1999 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина в Брянске заключен под стражу по подозрению в убийстве женщины, которое произошло в 1999 году.

Причастность мужчины к преступлению не смогли подтвердить в 2001 году из-за наличия алиби, однако спустя годы следователям удалось его опровергнуть.

Грамотная тактика допросов позволила получить данные о произошедшем от людей, которые ранее не давали значимых показаний.

БРЯНСК, 30 июл – РИА Новости. Мужчина в Брянске заключен под стражу по подозрению в убийстве женщины в 1999 году, по которому он уже проходил подозреваемым более 20 лет назад, следует из сообщений Следственного комитета РФ и пресс-службу судов региона.

По данным пресс-службы судов, мужчину уже подозревали в этом преступлении в 2001 году, но причастность не смогли подтвердить - у него было алиби. Как сообщает СК РФ , спустя годы следователям удалось это алиби опровергнуть. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он был задержан сотрудниками МВД при поддержке Росгвардии.

"По предварительным данным, злоумышленник вместе с сообщниками решил ограбить женщину, проживавшую в Фокинском районе областного центра. Проникнув в квартиру, он столкнулся с хозяйкой, напал на нее и задушил кожаным ремнем, после чего скрылся", - рассказала Волк в своем канале на платформе "Макс".

Как отметили в Следственном комитете, из квартиры пропали золотые украшения потерпевшей. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но работа над выяснением обстоятельств продолжалась. В ведомстве рассказали, что грамотно выстроенная тактика допросов позволила получить данные о произошедшем от людей, которые до этого не давали значимых показаний.

"Установлено, что один из свидетелей ранее был подкуплен, а двое других скрывали сведения об убийстве из-за совместной с фигурантом криминальной деятельности", - говорится в сообщении СК на платформе "Макс".

В итоге, по данным СК, следователи получили информацию, которая опровергала алиби, о котором заявлял подозреваемый.

"По ходатайству следственного органа судом он заключен под стражу", - добавили в СК.