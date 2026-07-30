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Бернем рассказал об участии Британии в военной миссии в Ормузе - РИА Новости, 30.07.2026
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16:16 30.07.2026
Бернем рассказал об участии Британии в военной миссии в Ормузе

Бернем заявил о намерении Лондона участвовать в миссии в Ормузском проливе

© REUTERS / Isabel InfantesЭнди Бернем на Даунинг стрит, 10 в Лондоне
Энди Бернем на Даунинг стрит, 10 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Энди Бернем на Даунинг стрит, 10 в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем подтвердил намерение Лондона участвовать в военной миссии по открытию Ормузского пролива в случае заключения перемирия.
  • Премьер-министр Великобритании заявил о необходимости восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе и подчеркнул, что вместе с Францией Великобритания продолжит подготовку многонациональной военной миссии.
  • В ходе переговоров с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой Бернем предложил Бахрейну поддержку в области обороны.
ЛОНДОН, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в переговорах с султаном Омана Хейсамом бен Тариком подтвердил намерение Лондона участвовать в военной миссии по открытию Ормузского пролива в случае заключения перемирия, сообщила канцелярия премьера.
Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее утверждал, что Лондон и Париж возглавят международную военную миссию по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, как только позволят обстоятельства.
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"Премьер-министр провел переговоры с Хейсамом бен Тариком Аль Саидом, султаном Омана... Премьер-министр вновь заявил о необходимости восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе и подчеркнул, что вместе с Францией Великобритания продолжит подготовку многонациональной военной миссии, которая будет развернута после прекращения огня", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
В четверг Бернем также обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой. Как говорится в отдельном заявлении канцелярии премьера, в ходе переговоров он предложил Бахрейну поддержку в области обороны.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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