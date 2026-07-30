Бернем рассказал об участии Британии в военной миссии в Ормузе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернем подтвердил намерение Лондона участвовать в военной миссии по открытию Ормузского пролива в случае заключения перемирия.
- Премьер-министр Великобритании заявил о необходимости восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе и подчеркнул, что вместе с Францией Великобритания продолжит подготовку многонациональной военной миссии.
- В ходе переговоров с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой Бернем предложил Бахрейну поддержку в области обороны.
ЛОНДОН, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в переговорах с султаном Омана Хейсамом бен Тариком подтвердил намерение Лондона участвовать в военной миссии по открытию Ормузского пролива в случае заключения перемирия, сообщила канцелярия премьера.
Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее утверждал, что Лондон и Париж возглавят международную военную миссию по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, как только позволят обстоятельства.
КСИР пообещал наказать США за удары по Ирану
Вчера, 12:56
"Премьер-министр провел переговоры с Хейсамом бен Тариком Аль Саидом, султаном Омана... Премьер-министр вновь заявил о необходимости восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе и подчеркнул, что вместе с Францией Великобритания продолжит подготовку многонациональной военной миссии, которая будет развернута после прекращения огня", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
В четверг Бернем также обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой. Как говорится в отдельном заявлении канцелярии премьера, в ходе переговоров он предложил Бахрейну поддержку в области обороны.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.