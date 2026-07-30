Бернем рассказал об участии Британии в военной миссии в Ормузе

Краткий пересказ от РИА ИИ Энди Бернем подтвердил намерение Лондона участвовать в военной миссии по открытию Ормузского пролива в случае заключения перемирия.

Премьер-министр Великобритании заявил о необходимости восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе и подчеркнул, что вместе с Францией Великобритания продолжит подготовку многонациональной военной миссии.

В ходе переговоров с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой Бернем предложил Бахрейну поддержку в области обороны.

ЛОНДОН, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в переговорах с султаном Омана Хейсамом бен Тариком подтвердил намерение Лондона участвовать в военной миссии по открытию Ормузского пролива в случае заключения перемирия, сообщила Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в переговорах с султаном Омана Хейсамом бен Тариком подтвердил намерение Лондона участвовать в военной миссии по открытию Ормузского пролива в случае заключения перемирия, сообщила канцелярия премьера.

Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее утверждал, что Лондон и Париж возглавят международную военную миссию по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, как только позволят обстоятельства.

"Премьер-министр провел переговоры с Хейсамом бен Тариком Аль Саидом, султаном Омана... Премьер-министр вновь заявил о необходимости восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе и подчеркнул, что вместе с Францией Великобритания продолжит подготовку многонациональной военной миссии, которая будет развернута после прекращения огня", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

В четверг Бернем также обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой. Как говорится в отдельном заявлении канцелярии премьера, в ходе переговоров он предложил Бахрейну поддержку в области обороны.