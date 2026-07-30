СМИ: Великобритания не собирается возвращаться в экономические институты ЕС

"Рейнольдс заявил, что позиция лейбористов в предвыборной программе 2024 года, исключающая возвращение к единому рынку, таможенному союзу или свободе передвижения, "абсолютно верна", - пишет газета.

По словам министра, сторонники реинтеграции с Евросоюзом не учитывают выгоду страны от предстоящих соглашений, касающихся торговли продуктами питания, товарами растительного и животного происхождения, а также не принимают во внимание ограничения на углеродные выбросы внутри Евросоюза, говорится в статье.