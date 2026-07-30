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СМИ: Великобритания не собирается возвращаться в экономические институты ЕС - РИА Новости, 30.07.2026
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10:44 30.07.2026
СМИ: Великобритания не собирается возвращаться в экономические институты ЕС

FT: Британия придерживается позиции, исключающей возвращение в институты ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании и ЕС
Флаги Великобритании и ЕС - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Великобритании и ЕС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания не будет менять позицию, исключающую возвращение в экономические и торговые институты Европейского союза, несмотря на призывы депутатов, сообщила газета Financial Times.
  • Министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс считает текущую позицию лейбористов "абсолютно верной".
  • По его словам, сторонники реинтеграции с Евросоюзом не учитывают выгоду от предстоящих торговых соглашений и ограничения на углеродные выбросы в ЕС.
ЛОНДОН, 30 июл - РИА Новости. Великобритания не будет менять позицию, озвученную в политической программе Лейбористской партии 2024 года, которая исключала возвращение страны в экономические и торговые институты Европейского союза, несмотря на призывы к этому со стороны ряда депутатов, сообщила газета Financial Times со ссылкой на британского министра по делам бизнеса и торговли Джонатана Рейнольдса.
"Рейнольдс заявил, что позиция лейбористов в предвыборной программе 2024 года, исключающая возвращение к единому рынку, таможенному союзу или свободе передвижения, "абсолютно верна", - пишет газета.
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По словам министра, сторонники реинтеграции с Евросоюзом не учитывают выгоду страны от предстоящих соглашений, касающихся торговли продуктами питания, товарами растительного и животного происхождения, а также не принимают во внимание ограничения на углеродные выбросы внутри Евросоюза, говорится в статье.
"Я просто не считаю разумным ставить себя в положение, когда администрация США может ввести пошлины, а пострадаем от них мы всего лишь потому, что состоим в таможенном союзе с политическим блоком, частью которого мы не являемся", - приводит слова Рейнольдса газета.
Великобритания вышла из Евросоюза 31 января 2020 года после референдума 2016 года.
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