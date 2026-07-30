Число пострадавших при атаке БПЛА на Кубани выросло до шести

Краткий пересказ от РИА ИИ Число пострадавших при атаке БПЛА на предприятие в поселке Волна Темрюкского района увеличилось до шести.

Четверо пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще двое проходят лечение амбулаторно.

КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Число пострадавших после атаки БПЛА на предприятие в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края увеличилось до шести, четверо госпитализированы, сообщил оперативный штаб региона.

В четверг утром оперштаб Кубани сообщал о четверых пострадавших в результате падения обломков БПЛА на предприятие в поселке Волна.

« "Число пострадавших при атаке БПЛА в поселке Волна Темрюкского района увеличилось до 6", - говорится в сообщении.