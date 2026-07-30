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Число пострадавших при атаке БПЛА на Кубани выросло до шести - РИА Новости, 30.07.2026
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17:11 30.07.2026 (обновлено: 17:21 30.07.2026)
Число пострадавших при атаке БПЛА на Кубани выросло до шести

Число раненных при атаке БПЛА на Кубани выросло до 6, четверо госпитализированы

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших при атаке БПЛА на предприятие в поселке Волна Темрюкского района увеличилось до шести.
  • Четверо пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще двое проходят лечение амбулаторно.
КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Число пострадавших после атаки БПЛА на предприятие в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края увеличилось до шести, четверо госпитализированы, сообщил оперативный штаб региона.
В четверг утром оперштаб Кубани сообщал о четверых пострадавших в результате падения обломков БПЛА на предприятие в поселке Волна.
«
"Число пострадавших при атаке БПЛА в поселке Волна Темрюкского района увеличилось до 6", - говорится в сообщении.
Уточняется, что четверо пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще двое проходят лечение амбулаторно.
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