На подлете к Пензе сбили несколько БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько БПЛА были сбиты на подлете к Пензе, 15 достигли склада Wildberries, где вспыхнул пожар.
- На территории склада наблюдается открытое горение на площади 62 тысячи квадратных метров, пострадало 4 человека.
САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Несколько БПЛА были сбиты на подлете к Пензе, 15 достигли склада Wildberries, где вспыхнул пожар, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Ранее глава региона информировал, что БПЛА атаковали склад Wildberries в регионе, 226 сотрудников эвакуированы. По его словам, на территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем на площади 62 тысячи квадратных метров. Всего пострадали 4 человека, трое отпущены из больницы, один остается под наблюдением врачей.
"Несколько БПЛА удалось сбить на подлете к городу, однако 15 достигли логистического центра", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".