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В Удмуртии предприятие подверглось атаке БПЛА - РИА Новости, 30.07.2026
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08:36 30.07.2026 (обновлено: 08:46 30.07.2026)
В Удмуртии предприятие подверглось атаке БПЛА

В Удмуртии предприятие подверглось атаке БПЛА, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одно из предприятий в Удмуртии подверглось атаке вражеских БПЛА.
  • Пострадавших в результате атаки нет.
УФА, 30 июл - РИА Новости. Одно из предприятий в Удмуртии подверглось атаке вражеских БПЛА, пострадавших нет, сообщила исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова на платформе "Макс".
"Друзья, хотелось бы начать этот день иначе, но ситуация на текущий момент такова. Одно из предприятий в Удмуртской Республике подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима", - написала она.
По оперативным данным, пострадавших нет. На месте дежурят кареты скорой помощи. Там же работают все оперативные службы, добавила Абрамова.
Ранее компания Wildberries сообщила, что на логистическом объекте в Сарапуле возникло возгорание, на месте работают пожарные.
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