Более 40 БПЛА уничтожены ночью над Ростовской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 40 БПЛА уничтожены ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область.
- В результате падения обломков БПЛА повреждены два окна в доме в селе Русская-Слободка и крыша с остеклением дома в селе Марьевка, пострадавших нет.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 40 БПЛА уничтожены ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более четырех десятков БПЛА уничтожены в городе Таганрог и 8 районах области: Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском, Тарасовском", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что в результате падения обломков БПЛА в Неклиновском районе в селе Русская-Слободка в доме повреждены два окна, в селе Марьевка - крыша и остекление дома, пострадавших нет.
"В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны", - предупредил Слюсарь.
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