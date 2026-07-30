Более 40 БПЛА уничтожены ночью над Ростовской областью

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 40 БПЛА уничтожены ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что в результате падения обломков БПЛА в Неклиновском районе в селе Русская-Слободка в доме повреждены два окна, в селе Марьевка - крыша и остекление дома, пострадавших нет.