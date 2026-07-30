Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дроны ВСУ атаковали склад Wildberries в Пензенской области, сообщил Мельниченко.
- Пострадал один человек, около 200 сотрудников эвакуировали.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали склад Wildberries в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировали", — написал он в Telegram-канале.
Пожарные тушат возникшее на складе возгорание. На месте работают машины скорой помощи, силы МЧС и сотрудники правоохранительных органов.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18