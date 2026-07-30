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Над Брянской областью за сутки уничтожили более 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.07.2026
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09:23 30.07.2026
Над Брянской областью за сутки уничтожили более 30 украинских беспилотников

Над Брянской областью за сутки уничтожили 34 украинских беспилотника

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчения войск ПВО
Учения войск ПВО - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над территорией Брянской области за минувшие сутки уничтожено 34 украинских беспилотника.
  • В уничтожении беспилотников принимали участие подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по региону.
БРЯНСК, 30 июл – РИА Новости. Тридцать четыре украинских беспилотника уничтожены за минувшие сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области... уничтожено 34 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал врио главы региона в своем Telegram-канале.
Ковальчук уточнил, что беспилотники уничтожались подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск" и брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделениями Росгвардии по региону.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьРоссияЕгор КовальчукФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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