Боец рассказал, как спас сослуживца, подорвавшегося на мине-"паутине" ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский боец с позывным Молодой под огнем противника перенес в укрытие раненого товарища, подорвавшегося на мине-«паутине» ВСУ на купянском направлении.

Боец наложил жгуты сослуживцу и затащил его в лесополосу, спасая жизнь.

За проявленный героизм Молодой удостоен медали Жукова.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российский боец с позывным Молодой рассказал РИА Новости, как под огнем противника перенес в укрытие раненого товарища, подорвавшегося на мине-"паутине" ВСУ на купянском направлении.

По словам бойца, противопехотная мина-"паутина", которую ВСУ используют на купянском направлении, после сброса "встает" в грунте на специальный болт. От ее корпуса во все стороны расходятся тонкие лески-растяжки, заметить которые в полевых условиях очень трудно.

"Именно эту сеть растяжек военные на СВО прозвали "паутиной", и летом 2024 года мой товарищ "запутался" в ней на купянском направлении", — поделился воспоминаниями Молодой.

Он рассказал, что в тот день трое бойцов возвращались на точку выгрузки провизии.

"Когда шли, заметил тонкую леску-растяжку, но сослуживец ее не увидел, и произошел подрыв. Нас тут же накрыли польским минометом, поэтому, не раздумывая, я рванул к раненому товарищу", — пояснил боец.

По словам Молодого, под свист осколков он оперативно наложил жгуты сослуживцу и затащил его в лесополосу.

"Было сложно его нести, потому что он был намного крупнее меня, но мне удалось оттащить его в укрытие, в лесополосу. Главное, что жизнь товарища была спасена", — подытожил он.