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Боец рассказал, как спас сослуживца, подорвавшегося на мине-"паутине" ВСУ - РИА Новости, 30.07.2026
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Боец рассказал, как спас сослуживца, подорвавшегося на мине-"паутине" ВСУ

Боец рассказал, как перенес в укрытие подорвавшегося на мине ВСУ товарища

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский боец с позывным Молодой под огнем противника перенес в укрытие раненого товарища, подорвавшегося на мине-«паутине» ВСУ на купянском направлении.
  • Боец наложил жгуты сослуживцу и затащил его в лесополосу, спасая жизнь.
  • За проявленный героизм Молодой удостоен медали Жукова.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российский боец с позывным Молодой рассказал РИА Новости, как под огнем противника перенес в укрытие раненого товарища, подорвавшегося на мине-"паутине" ВСУ на купянском направлении.
По словам бойца, противопехотная мина-"паутина", которую ВСУ используют на купянском направлении, после сброса "встает" в грунте на специальный болт. От ее корпуса во все стороны расходятся тонкие лески-растяжки, заметить которые в полевых условиях очень трудно.
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"Именно эту сеть растяжек военные на СВО прозвали "паутиной", и летом 2024 года мой товарищ "запутался" в ней на купянском направлении", — поделился воспоминаниями Молодой.
Он рассказал, что в тот день трое бойцов возвращались на точку выгрузки провизии.
"Когда шли, заметил тонкую леску-растяжку, но сослуживец ее не увидел, и произошел подрыв. Нас тут же накрыли польским минометом, поэтому, не раздумывая, я рванул к раненому товарищу", — пояснил боец.
По словам Молодого, под свист осколков он оперативно наложил жгуты сослуживцу и затащил его в лесополосу.
"Было сложно его нести, потому что он был намного крупнее меня, но мне удалось оттащить его в укрытие, в лесополосу. Главное, что жизнь товарища была спасена", — подытожил он.
За проявленные героизм и самоотверженность при спасении сослуживца он удостоен медали Жукова.
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