Юрист назвал последствия для Дурова*, попавшего в список террористов

Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель Telegram Павел Дуров* был внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

Ему грозит блокировка всех банковских счетов и финансовых операций на территории России.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Основателю Telegram Павлу Дурову* после внесения его в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга грозит блокировка всех банковских счетов на территории РФ, сообщил РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

В четверг Росфинмониторинг внес основателя Telegram Дурова* в перечень экстремистов и террористов.

"Главное последствие для Дурова* - блокировка всех банковских счетов и финансовых операций на территории России. Согласно антиотмывочному закону, денежные средства фигуранта перечня подлежат блокировке финансовыми организациями", - рассказал Хаминский.

Исключениями, по словам юриста, могут стать лишь операции по получению и расходованию зарплаты в размере не более 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, а также уплата налогов и штрафов.

"Это может осложнить Дурову* любую экономическую деятельность, связанную с Россией, а его паспорта Франции и ОАЭ вряд ли помогут избежать правовых последствий при задержании за рубежом", - уточнил Хаминский.

ФСБ России в среду сообщила, что против Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск.

По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.