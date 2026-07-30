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Юрист назвал последствия для Дурова*, попавшего в список террористов - РИА Новости, 30.07.2026
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16:55 30.07.2026
Юрист назвал последствия для Дурова*, попавшего в список террористов

Хаминский: Дурову грозит блокировка всех банковских счетов на территории России

© REUTERS / ddp/Geisler/Dave BedrosianПавел Дуров*
Павел Дуров* - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / ddp/Geisler/Dave Bedrosian
Павел Дуров*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель Telegram Павел Дуров* был внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
  • Ему грозит блокировка всех банковских счетов и финансовых операций на территории России.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Основателю Telegram Павлу Дурову* после внесения его в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга грозит блокировка всех банковских счетов на территории РФ, сообщил РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.
В четверг Росфинмониторинг внес основателя Telegram Дурова* в перечень экстремистов и террористов.
Павел Дуров* - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 15:03
"Главное последствие для Дурова* - блокировка всех банковских счетов и финансовых операций на территории России. Согласно антиотмывочному закону, денежные средства фигуранта перечня подлежат блокировке финансовыми организациями", - рассказал Хаминский.
Исключениями, по словам юриста, могут стать лишь операции по получению и расходованию зарплаты в размере не более 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, а также уплата налогов и штрафов.
"Это может осложнить Дурову* любую экономическую деятельность, связанную с Россией, а его паспорта Франции и ОАЭ вряд ли помогут избежать правовых последствий при задержании за рубежом", - уточнил Хаминский.
ФСБ России в среду сообщила, что против Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск.
По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Павел Дуров* - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
IT-эксперт рассказал о последствиях внесения Дурова* в список экстремистов
Вчера, 16:03
 
РоссияАлександр ХаминскийTelegramФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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