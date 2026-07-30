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За день над Россией сбили 59 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.07.2026
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20:21 30.07.2026 (обновлено: 20:28 30.07.2026)
За день над Россией сбили 59 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за день уничтожили 59 украинских дронов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство мобильной огневой группы
Боевое дежурство мобильной огневой группы - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство мобильной огневой группы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за 12 часов уничтожили 59 украинских беспилотников.
  • Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Республики Удмуртия и Пермского края.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 59 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
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"В течение дня в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Республики Удмуртия и Пермского края", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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