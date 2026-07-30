За день над Россией сбили 59 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за 12 часов уничтожили 59 украинских беспилотников.
- Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Республики Удмуртия и Пермского края.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 59 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
«
"В течение дня в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Республики Удмуртия и Пермского края", - говорится в сообщении.