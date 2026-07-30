ПВО ночью сбила 258 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь уничтожили 258 украинских беспилотников над территорией России.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких областей и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили 258 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18