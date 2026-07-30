Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года.
- Запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей направлен на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, сообщил кабмин РФ.
Ранее в июле вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца текущего года.
"Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года", - сказано в сообщении.