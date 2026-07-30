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Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина из России - РИА Новости, 30.07.2026
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17:04 30.07.2026 (обновлено: 17:08 30.07.2026)
Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина из России

Кабмин продлил полный запрет на экспорт бензина из России до 31 января 2027 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года.
  • Запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей направлен на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, сообщил кабмин РФ.
Ранее в июле вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца текущего года.
"Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года", - сказано в сообщении.
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