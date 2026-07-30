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Белоусов: освобождение Могрицы открывает новые возможности для наступления - РИА Новости, 30.07.2026
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13:13 30.07.2026
Белоусов: освобождение Могрицы открывает новые возможности для наступления

Белоусов: освобождение Могрицы открывает новые возможности для наступления ВС РФ

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Населенный пункт Могрицы в Сумской области был освобожден силами группировки «Север».
  • Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что освобождение Могрицы стало стратегическим успехом российской армии и открывает новые возможности для развития наступления ВС РФ.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Могрицы в Сумской области стало стратегическим успехом российской армии, открывает новые возможности для развития наступления ВС РФ, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
Об освобождении Могрицы силами группировки "Север" МО РФ сообщило в четверг. Белоусов поздравил командование и личный состав 22-го и 41-го мотострелковых полков с освобождением Могрицы.
"Глава российского военного ведомства отметил, что этот стратегический успех открывает новые возможности для развития нашего наступления", - говорится в сообщении Минобороны.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинской присяге, проявленные мужество и героизм, а также выразил уверенность, что личный состав подразделений продолжит с честью служить России, приближая победу.
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