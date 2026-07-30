Краткий пересказ от РИА ИИ
- Населенный пункт Могрицы в Сумской области был освобожден силами группировки «Север».
- Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что освобождение Могрицы стало стратегическим успехом российской армии и открывает новые возможности для развития наступления ВС РФ.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Могрицы в Сумской области стало стратегическим успехом российской армии, открывает новые возможности для развития наступления ВС РФ, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"Глава российского военного ведомства отметил, что этот стратегический успех открывает новые возможности для развития нашего наступления", - говорится в сообщении Минобороны.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинской присяге, проявленные мужество и героизм, а также выразил уверенность, что личный состав подразделений продолжит с честью служить России, приближая победу.
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22 июня 2022, 17:18