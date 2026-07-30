Белоусов: освобождение Могрицы открывает новые возможности для наступления

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Могрицы в Сумской области стало стратегическим успехом российской армии, открывает новые возможности для развития наступления ВС РФ, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинской присяге, проявленные мужество и героизм, а также выразил уверенность, что личный состав подразделений продолжит с честью служить России, приближая победу.