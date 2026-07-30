Бизнесмен, которого пытались убить в Туле, числится в базе "Миротворца"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На разработчика серии российских FPV-дронов Андрея Черезова было совершено покушение в Туле.
- Черезов числится в базе данных украинского сайта «Миротворец».
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Разработчик серии российских FPV-дронов Андрей Черезов, на которого в среду было совершено покушение в Туле, числится в базе данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.
В среду пресс-служба СУСК России по Тульской области сообщила о том, что на улице Михеева неизвестный пытался застрелить бизнесмена в подъезде дома в Туле, он госпитализирован. Позже в пресс-службе компании-производителя БПЛА "Овод" сообщили РИА Новости, что предприниматель, на которого было совершено покушение, является разработчиком серии российских FPV-дронов.
Украинский ресурс обвиняет Черезова в публичной поддержке РФ, нарушении госграницы Украины и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
Появились подробности покушения на бизнесмена из Тулы
29 июля, 15:09