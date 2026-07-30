Бизнесмен, которого пытались убить в Туле, числится в базе "Миротворца"

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Разработчик серии российских FPV-дронов Андрей Черезов, на которого в среду было совершено покушение в Туле, числится в базе данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.